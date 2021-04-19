Якщо ви досі думаєте, що ляльки – це суто дитяча забавка, то ви глибоко помиляєтесь. Українська мисткиня доводить, що такі "іграшки" можуть стати справжнім витвором мистецтва і трофеєм для поціновувачів.

Українська художниця з Києва створює надзвичайно деталізованих ляльок, які зовсім не схожі на звичайних іграшок у дитячих магазинах. Ляльки мають ідеальну ніжну шкіру, шовковисте волосся та великі, немов живі, очі. На фото їх справді важко відрізнити від реальних людей. Погляньте – вони виглядають як супермоделі з обкладинок журналів!

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Мисткиня витрачає багато часу, щоб її красуні вийшли просто досконалими – від кінчиків витончених пальців до контурів очей та пухких губ. Окрім того, ці ляльки – шарнірні, тому їм можна надавати будь-яку позу. Художниця продає їх на міжнародній платформі etsy, а також викладає своє роботи під ніком @eslyn в інстаграмі.

Схоже, її унікальні роботи розкуповують відразу, як тільки вони з'являються у продажу. У дівчини багато позитивних відгуків від покупців, які захоплені витонченими ляльками.

"Просто дух захоплює, чиста краса, чиста природність"

"Вона ідеальна, як не поглянь. Виглядає так реалістично! Я дуже люблю її ляльок і сподіваюся придбати більше для своєї колекції.!

"Абсолютно прекрасна лялька! Красива скульптура й деталі."

Навряд чи комусь спаде на думку гратись з ними. Для більшості покупців ці ляльки стають частиною колекції або гарним доповненням інтер'єра, а хтось сприймає їх як живих. Їх можна навіть використовувати для оригінальних фотозйомок.

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