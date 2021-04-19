Если вы до сих пор думаете, что куклы – это чисто детская игрушка, то вы глубоко ошибаетесь. Украинская художница показывает, что такие "игрушки" могут стать настоящим произведением искусства и трофеем для ценителей.

Украинская художница из Киева создает чрезвычайно детализированных кукол, которые совсем не похожи на обычные игрушки в детских магазинах. Куклы имеют идеальную нежную кожу, шелковистые волосы и большие, словно живые, глаза. На фото их действительно трудно отличить от реальных людей. Посмотрите – они выглядят как супермодели с обложек журналов!

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Художница тратит много времени, чтобы ее красавицы вышли просто совершенными – от кончиков изящных пальцев до контуров глаз и пухлых губ. Кроме того, эти куклы – шарнирные, поэтому им можно придавать любую позу. Художница продает их на международной платформе etsy, а также показывает свои работы под ником @eslyn в инстаграме.

Похоже, ее уникальные работы раскупают сразу, как только они появляются в продаже. У девушки много положительных отзывов от покупателей, которые восхищаются ее изящными куклами.

"Просто дух захватывает, чистая красота, чистая естественность"

"Она идеальна, как ни посмотри. Выглядит так реалистично. Я очень люблю ее кукол и надеюсь приобрести больше для своей коллекции.!

"Абсолютно прекрасная кукла! Красивая скульптура и детали."

Вряд ли кому-то придет в голову играть с ними. Для большинства покупателей эти куклы становятся частью коллекции или хорошим дополнением интерьера, а кто-то воспринимает их как живых. Их можно даже использовать для оригинальных фотосъемок.