Відвертий календар створила Літературна агенція Ovo, щоб популяризувати читання та більше розповісти про сучасних українських авторів. Цей, на перший погляд, одіозний та провокативний календар насправді - благочинний проєкт.

Насправді еротичний календар, для якого знялися відомі сучасні автори – природна реакція на сьогоднішню ситуацію, про яку вкотре нагадує один з учасників цього проєкту, львівський письменник Петро Яценко.

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Про що проєкт

Донедавна українська література була "мертва", адже у шкільних та університетських підручниках її здебільшого викладали на прикладі творчості класиків. Тож не дивно, що її "живі" учасники вирішили заявити про себе у такий екстравагантний спосіб.

Ми маємо нарешті асоціювати українську літературу зі здоровим, жвавим, метким і сильним тілом. Тому що ми є, ми живі, ми видаємо книжки, ми працюємо і пишемо. – зауважує Петро Яценко.

Письменник Петро Яценко для календаря/ Зображення Літературна агенція Ovo

Проєкт створений, щоб підняти рівень обізнаності серед українців про авторів-сучасників і візуально познайомити з українськими авторами. "В книгах вони розкривають читачам душу, а в календарі демонструють свою тілесну суть", – кажуть в агенції.

Хто потрапив до календаря

Загалом в об`єктив польської фотографині Марисі М’яновської, яка знімає обкладинки для Playboy, потрапило 12 сучасних українських письменників.

Автори незвичного проєкту представили як маловідомих сучасних українських авторів, вартих уваги, так і зірок сучасної української літератури. Якісь письменники вже здійснили величезний вклад у розвиток української літератури, а чиїсь книги стають популярнішими з кожним днем.

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Творці проєкту підібрали різноманітних авторів, щоб показати багатогранність сучасної української літератури. До прикладу, тут представлений один з найтитулованіших письменників Сергій Жадан.

Письменник Сергій Жадан для календаря/ Зображення Літературна агенція Ovo

А ще – автор роману-бестселера Валерій Ананьєв, а також перспективний новачок з найкращим романним дебютом 2020 – Павло Матюша.

Письменник Валерій Ананьєв для календаря/ Зображення Літературна агенція Ovo

Письменник Павло Матюша для календаря/ Зображення Літературна агенція Ovo

У проєкті беруть участь письменники різних жанрів: детективісти Мартин Якуб та Віктор Янкевич, фантаст Павло Дерев’янко, трилерист Андрій Новік. Не обійшлося і без музикантів з письменницьким хистом – фронтмена гурту "Фіолет" Сергія "Колоса" Мартинюка, барабанщика Павла Коробчука та колишнього боксера, а тепер письменника Сергія Демчука. Також до календаря увійшли фото письменників, які вже давно відомі серед читачів – Петра Яценка та Артема Чеха.

Письменник Віктор Янкевич для календаря/ Зображення Літературна агенція Ovo

Перейшовши по qr-коду можна більше дізнатися про письменників, підписатися на їхні сторінки і переконатися, що можна знайти книгу на будь-який смак від сучасного українського автора.

На зворотній стороні – qr-код та твори письменників/ Зображення Літературна агенція Ovo

Авторський прибуток з продажу календарів піде на закупівлю книжок для бібліотек та лікарень України. Ближче познайомитися з проєктом можна тут.

Настінний календар має стати одним із візуальних елементів у боротьбі за популяризацію читання сучасної української літератури, – переконана команда Ovo, яка здійснила цей незвичний та актуальний проєкт.

Автора: Ігор Бондар-Терещенко