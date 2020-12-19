Откровенный календарь создало Литературное агентство Ovo, чтобы популяризировать чтение и больше рассказать о современных украинских авторов. Этот, на первый взгляд, одиозный и провокационный календарь на самом деле – благотворительный проект.

На самом деле эротический календарь, для которого снялись известные современные авторы – естественная реакция на сегодняшнюю ситуацию, о которой в очередной раз напоминает один из участников этого проекту, львовский писатель Петр Яценко.

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О чем проект

До недавнего времени украинская литература была "мертвая", ведь в школьных и университетских учебниках ее часто преподавали на примере творчества классиков. Неудивительно, что ее "живые" участники решили заявить о себе в столь экстравагантный способ.

Мы должны наконец ассоциировать украинскую литературу со здоровым, живым, находчивым и сильным телом. Потому что мы есть, мы живы, мы издаем книги, мы работаем и пишем. – говорит Петр Яценко.

Писатель Петр Яценко для календаря / Изображение Литературное агентство Ovo

Проект создан, чтобы поднять уровень осведомленности среди украинцев о современных писателях и визуально познакомить с украинскими авторами. "В книгах они раскрывают читателям душу, а в календаре демонстрируют свою телесную суть", – говорят в агентстве.

Кто попал в календарь

Всего в объектив польского фотографа Марыси Мьяновськой, которая снимает обложки для Playboy, попало 12 современных украинских писателей.

Авторы необычного проекта представили как малоизвестных современных украинских авторов, достойных внимания, так и звезд современной украинской литературы. Какие-то писатели уже сделали огромный вклад в развитие украинской литературы, а чьи-то книги становятся популярнее с каждым днем.

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Создатели проекта подобрали различных авторов, чтобы показать многогранность современной украинской литературы. К примеру, здесь представлен один из самых титулованных писателей Сергей Жадан.

Писатель Сергей Жадан для календаря / Изображение Литературное агентство Ovo

А еще – автор романа-бестселлера Валерий Ананьев, а также перспективный новичок с лучшим романным дебютом 2020 – Павел Матюша.

Писатель Валерий Ананьев​ для календаря / Изображение Литературное агентство Ovo

Писатель Павел Матюша для календаря / Изображение Литературное агентство Ovo

В проекте участвуют писатели разных жанров: детективист Мартин Якуб и Виктор Янкевич, фантаст Павел Деревянко, триллерист Андрей Новик. Не обошлось и без музыкантов с писательским талантом – фронтмена группы "Фиолет" Сергея "Колоса" Мартынюка, барабанщика Павла Коробчука и бывшего боксера, а теперь писателя Сергея Демчука. Также в календарь вошли фото писателей, которые уже давно известны среди читателей – Петра Яценка и Артема Чеха.

Писатель Виктор Янкевич для календаря / Изображение Литературное агентство Ovo

Перейдя по qr-кода можно больше узнать о писателях, подписаться на их страницы и убедиться, что можно найти книгу на любой вкус от современного украинского автора.

На обратной стороне – qr-код и произведения писателей / Изображение Литературное агентство Ovo

Авторская прибыль с продажи календарей пойдет на закупку книг для библиотек и больниц Украины. Ближе познакомиться с проектом можно здесь.

Настенный календарь должен стать одним из визуальных элементов в борьбе за популяризацию чтения современной украинской литературы, – убеждена команда Ovo, которая осуществила этот необычный и актуальный проект.