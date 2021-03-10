Вже цієї весни українські вина з’являться на полицях магазинів Японії. Серед них і вина компанії SHABO. Наприкінці лютого SHABO відгрузила до країни висхідного сонця першу партію.

Японія стала 19-ю країною світу, де невдовзі можна буде купити одразу три вина SHABO з колекції Reserve: Тельті-Курук, Совіньйон Блан і Піно Гріджіо. Придбати їх можна буде під торговельною маркою Master Tardan у місті-побратимі Одеси – Йокогама. Також замовлення будуть доступні через онлайн-магазин з доставкою по всій Японії.

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Таких домовленостей восени 2020 року компанія SHABO досягла з японською торговою організацією Helms Ltd. Її засновник та президент Юкі Ісі заявив, що прагне перетворити Йокогаму на вітрину українського вина в Японії.

Фото SHABO

За словами директора департаменту експорту компанії SHABO Станіслава Кобілецького, японська делегація високо оцінила продукцію компанії.

Японці дуже обережні у прийнятті рішень. І перш ніж зробити вибір, подумають тисячу разів. Проте нашій компанії, а точніше винам SHABO, вдалось вразити японську делегацію. Гості одразу оцінили якість наших вин, а також окремо відмітили візитівку компанії – автохтонне вино Тельті-Курук, – прокоментував розширення географії експорту Станіслав Кобілецький.

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Нагадаємо, в минулому році компанія SHABO відкрила третій офіційний магазин в Китаї та на сьогодні експортується у 18 країн світу.