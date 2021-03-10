Уже этой весной украинские вина появятся на полках магазинов Японии. Среди них и вина компании SHABO. В конце февраля SHABO отгрузила в страну восходящего солнца первую партию.

Япония стала 19-й страной мира, где вскоре можно будет купить сразу три вина SHABO из коллекции Reserve: Тельти-Курук, Совиньон Блан и Пино Гриджио. Приобрести их можно будет под торговой маркой Master Tardan в городе-побратиме Одессы – Йокогама. Также заказы будут доступны через онлайн-магазин с доставкой по всей Японии.

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Таких договоренностей осенью 2020 года компания SHABO достигла с японской торговой организацией Helms Ltd. Ее основатель и президент Юки Исе заявил, что хочет превратить Йокогаму в "витрину украинского вина" в Японии.

Фото SHABO

По словам директора департамента экспорта компании SHABO Станислава Кобилецкого, японская делегация высоко оценила продукцию компании.

Японцы очень осторожны в принятии решений. И прежде чем сделать выбор, подумают тысячу раз. Однако нашей компании, а точнее винам SHABO, удалось поразить японскую делегацию. Гости сразу оценили качество наших вин, а также отдельно отметили визитную карточку компании – автохтонное вино Тельти-Курук, – прокомментировал расширение географии экспорта Станислав Кобилецкий.

Невероятные винодельни, поразительные факты о вине и практические советы – узнавайте о самых интересных новинках в мире вина и пополняйте свою винную коллекцию в интернет-магазине SHABO.

Напомним, в прошлом году компания SHABO открыла третий официальный магазин в Китае и сегодня экспортируется в 18 стран мира.