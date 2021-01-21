Уникум, абориген, автохтон и вино, ставшее флагманом национального бренда украинского вина, которое первым отметили государственным проектом UkraineNow. Пожалуй, про эксклюзивный Тельти-Курук мы можем рассказывать вечно.

Может быть, дело в безграничной любви ко всему эксклюзивному, чем богата наша Украина. А может быть, дело во вкусе именно этого вина, который покоряет и запоминается с первого знакомства.

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SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve – одно из вин, созданных из сорта винограда Тельти-Курук.

Тельти-Курук завезли к нам еще турки-османы несколько сотен лет назад. Он пережил эпидемию филлоксеры, подкосившую большую часть виноградников Европы, и жесткое время сухого закона времен СССР, оставшись корнесобственным только в Украине.

Самые обширные виноградники в 50 га корнесобственного Тельти-Курук находятся в Одесской области и принадлежат винодельческой компании SHABO.

Вина из сорта винограда Тельти-Курук представлены в коллекциях Reserve и Grande Reserve. О SHABO Telti-Kuruk Reserve мы уже писали ранее. Теперь же предлагаем вам продегустировать SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve.

Сорт: Тельти-Курук. Виноградники этого сорта растут на уникальных песчаных почвах вдоль Днестровского лимана. Самым старым из них – более 40 лет.

Для повышения качества ягод сорта Тельти-Курук виноградари SHABO сокращают нагрузку на куст до 1,8-1,2 кг. Точную дату начала сбора урожая эксперты SHABO определяют по данным ежедневных дегустаций винограда. Гроздья собирают вручную и в течение 15 минут с момента сбора доставляют в "Винный дом SHABO" для дальнейшей переработки.

Стиль вина: выдержанное белое тихое вино, технология создания которого предполагает двойную сортировку свежесобранного винограда и прессование целыми гроздьями в условиях инертной среды. Во время прессования технологи SHABO дегустируют полученное сусло и отбирают 30-35% высококачественного сусла для получения элитных вин, к числу которых относится и коллекция Grande Reserve.

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Белые вина из коллекции Grande Reserve проходят процесс брожения в дубовых барриках с контролем температуры. Далее они в течение 9-12 месяцев выдерживаются на тонком осадке в барриках от известных производителей (Stockinger, Damy, Atelier Centre France). Затем создаются купажи, разливаются и отправляются для дополнительной выдержки в бутылках.

На всех этапах производства вин коллекции Grande Reserve контроль качества осуществляют международные эксперты SARL Derenoncourt (Франция).

Цвет: яркий, светло-соломенный.

Аромат: свежий и минеральный, с легкими цветочными оттенками белой акации. В аромате чувствуется айва и элегантные ноты выдержки.

Вкус: свежий, округлый – благодаря выдержке это вино приобрело выразительное "тело". При этом во вкусе ощущается свежесть и минеральность, а также – тона белых фруктов. Послевкусие продолжительное и запоминающееся.

Общее впечатление: отличный баланс. Элегантное, гармоничное вино с прекрасным потенциалом к выдержке.

Рекомендуемая температура подачи: рекомендуем не переохлаждать это вино, чтобы оно смогло получше раскрыть свои ароматические особенности. Оптимальная температура подачи + 12 С.

Фото SHABO

Гастрономические сочетания: SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve прекрасно сочетается с различными продуктами – этот факт неоднократно подтвержден украинскими и зарубежными шефами, в том числе и "мишленовскими"! Да-да, именно Тельти-Курук был включен в винные карты нескольких ресторанов, отмеченных звездами Мишлен.

Итак, с чем рекомендуем сочетать SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve? Подойдут к нему блюда из белого мяса птицы – запеченной курицы или индейки.

Запеченная индейка будет замечательной парой к этому вину / Фото freepik

Комплиментарным будет и сочетание с устрицами: минеральность во вкусе устриц отлично перекликается с минеральными нотами в аромате и вкусе Тельти-Курука.

Прекрасной парой к этому вину также станут лобстеры и другие морепродукты.

К этому вину хорошо подойдет изысканный лобстер / Фото Unsplash

Тельти-Курук отлично сочетается с артишоками, сезон которых начинается буквально через пару месяцев. Грилованные "сердца" артишоков, деликатно приправленные оливковым маслом или сливочным соусом, составят идеальный дуэт с этим элегантным вином.

Попробуйте с этим вином артишоки, приготовленные на гриле / Фото Unsplash

Также советуем дегустировать SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve с молодыми мягкими сырами с белой плесенью – камамбер, бри.

Награды: за последние 8 лет вина SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve разных винтажей были отмечены 14 наградами авторитетных международных конкурсов: Decanter World Wine Awards (Великобритания), Los Angeles International Wine Competition (США), San Francisco International Wine Competition (США), International Wine Challenge (Великобритания) и New York International Wine Competition (США).

Фото SHABO

Именно SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve было выпущено лимитированной коллекцией с отметкой UkraineNow к первому Дню винодела и виноградаря в Украине. Успеть стать счастливым обладателем бутылки из оставшихся 60 можно только в онлайн-магазине SHABO.