Унікум, абориген, автохтон і вино, що стало флагманом національного бренду українського вина, яке першим відзначили державним проєктом UkraineNow. Мабуть, про ексклюзивний Тельті-Курук ми можемо розповідати вічно.

Можливо, справа в безмежній любові до всього ексклюзивного, чим багата наша Україна. А можливо, справа в смаку саме цього вина, який підкорює і запам'ятовується з першого знайомства.

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SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve – одне з вин, створених із сорту винограду Тельті-Курук.

Тельті-Курук завезли до нас ще турки-османи кілька сотень років тому. Він пережив епідемію філоксери, яка підкосила більшу частину виноградників Європи, і жорсткий час сухого закону в СРСР, залишившись кореневласним тільки в Україні.

Найбільші виноградники в 50 га кореневласного Тельті-Куруку знаходяться в Одеській області і належать виноробній компанії SHABO.

Вина з сорту винограду Тельті-Курук представлені в колекціях Reserve і Grande Reserve. Про SHABO Telti-Kuruk Reserve ми вже писали раніше. Зараз же пропонуємо вам продегустувати SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve.

Сорт: Тельті-Курук. Виноградники цього сорту ростуть на унікальних піщаних ґрунтах вздовж Дністровського лиману. Найстарішим з них – понад 40 років.

Для підвищення якості ягід сорту Тельті-Курук виноградарі SHABO зменшують навантаження на кущ до 1,8 - 1,2 кг. Точну дату початку збору врожаю експерти SHABO визначають за даними щоденних дегустацій винограду. Грона збирають вручну і протягом 15 хвилин з моменту збору доставляють до "Винного дому SHABO" для подальшої переробки.

Стиль вина: витримане біле тихе вино, технологія створення якого передбачає подвійне сортування свіжозібраного винограду і пресування цілими гронами в умовах інертного середовища. Під час пресування технологи SHABO дегустують отримане сусло і відбирають 30-35% високоякісного сусла для отримання елітних вин, до яких належить і колекція Grande Reserve.

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Білі вина з колекції Grande Reserve проходять процес бродіння в дубових баріках з контролем температури. Далі вони протягом 9-12 місяців витримуються на тонкому осаді в баріках від відомих виробників (Stockinger, Damy, Atelier Centre France). Потім створюються купажі, розливаються і відправляються для додаткової витримки в пляшках.

На всіх етапах виробництва вин колекції Grande Reserve контроль якості здійснюють міжнародні експерти SARL Derenoncourt (Франція).

Колір: яскравий, світло-солом'яний.

Аромат: свіжий і мінеральний, з легкими квітковими відтінками білої акації. В ароматі відчувається айва та елегантні ноти витримки.

Смак: свіжий, округлий – завдяки витримці це вино набуло виразне "тіло". При цьому в смаку відчувається свіжість і мінеральність, а також – тони білих фруктів. Післясмак тривалий і такий, що запам'ятовується.

Загальне враження: відмінний баланс. Елегантне, гармонійне вино з прекрасним потенціалом до витримки.

Рекомендована температура подачі: радимо не переохолоджувати це вино, щоб воно змогло краще розкрити свої ароматичні особливості. Оптимальна температура подачі + 12 С.

Фото SHABO

Гастрономічні поєднання: SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve прекрасно поєднується з різними продуктами – цей факт неодноразово підтверджений українськими та закордонними шефами, в тому числі і "мішленівськими"! Так-так, саме Тельті-Курук був включений до винних карт кількох ресторанів, відзначених зірками Мішлен.

Отже, з чим рекомендуємо поєднувати SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve? Пасуватимуть до нього страви з білого м'яса птиці – запеченої курки або індички.

Запечена індичка буде чудовою парою до цього вина / Фото freepik

Компліментарним буде і поєднання з устрицями: мінеральність у смаку устриць відмінно перегукується з мінеральними нотами в ароматі й смаку Тельті-Куруку.

Прекрасною парою до цього вина також стануть лобстери та інші морепродукти.

З цим вином добре смакуватиме вишуканий лобстер / Фото Unsplash

Тельті-Курук чудово поєднується з артишоками, сезон яких починається буквально за кілька місяців. Грильовані "серця" артишоків, делікатно приправлені оливковою олією або вершковим соусом, складуть ідеальний дует з цим елегантним вином.

Спробуйте з цим вином артишоки, приготовлені на грилі / Фото Unsplash

Також радимо дегустувати SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve з молодими м'якими сирами з білою цвіллю – камамбер, брі.

Нагороди: за останні 8 років вина SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve різних вінтажів були відзначені 14 нагородами авторитетних міжнародних конкурсів: Decanter World Wine Awards (Великобританія), Los Angeles International Wine Competition (США), San Francisco International Wine Competition (США), International Wine Challenge (Велика Британія) і New York International Wine Competition (США)

Фото SHABO

Саме SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve було випущено лімітованою колекцією з відзнакою UkraineNow до першого Дня винороба і виноградаря в Україні. Встигнути стати щасливим володарем пляшки з тих 60, що залишились, можна тільки в онлайн-магазині SHABO.