Музей оцінив історичне значення знахідки. Тепер вона належить йому.

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Там було чотири листи

На думку експертів, валіза належала Катажині Боярській. Жінка переносила свої речі в ній 5 серпня 1944 року під час Варшавського повстання – військової операції в період Другої світової війни з метою звільнення Варшави від Третього Рейху.

Дякуємо за пильність тим, хто знайшов цінний сувенір і повідомив про знахідку, та водночас просимо: розплющуйте очі!

– написала пресслужба.



У валізі були цінні листи / Фото музею Варшавського повстання

У музеї розповіли, що разом із валізою отримали чотири листи, датовані 1943 – 1944 роками. Історична знахідка лежала в сміттєвому баку на одній із варшавських вулиць.

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