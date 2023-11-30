Музей оцінив історичне значення знахідки. Тепер вона належить йому.
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Там було чотири листи
На думку експертів, валіза належала Катажині Боярській. Жінка переносила свої речі в ній 5 серпня 1944 року під час Варшавського повстання – військової операції в період Другої світової війни з метою звільнення Варшави від Третього Рейху.
Дякуємо за пильність тим, хто знайшов цінний сувенір і повідомив про знахідку, та водночас просимо: розплющуйте очі!
– написала пресслужба.
У валізі були цінні листи / Фото музею Варшавського повстання
У музеї розповіли, що разом із валізою отримали чотири листи, датовані 1943 – 1944 роками. Історична знахідка лежала в сміттєвому баку на одній із варшавських вулиць.
Мати написала сину листа, але він відкрив його лише після її смерті
- Американець Вейр Лундстедт був вкрай здивований, коли прочитав листа від покійної матері Каролін. Жінка написала синові відверте послання в день вбивства американського президента Джона Кеннеді — 22 листопада 1963 року.
- Чоловік знайшов послання випадково, коли перебирав речі після смерті батька. Він розповів, що знахідка трапилась йому до рук випадково.
- У той чорний день для американської нації Каролін переживала глибоку втрату й хотіла поділитися своїми емоціями та хвилюванням щодо цього. Тож вирішила написати листа своїм маленьким синам.