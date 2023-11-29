Чоловік знайшов послання випадково, коли перебирав речі після смерті батька. Він розповів, що знахідка трапилась йому до рук випадково.

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Чоловік не міг взяти себе в руки

У той чорний день для американської нації Каролін переживала глибоку втрату й хотіла поділитися своїми емоціями та хвилюванням щодо цього. Тож вирішила написати листа своїм маленьким синам.

Понеділок, 22 листопада 1963 року. Дорогий Вейре, ти зараз спиш у своєму ліжечку нагорі, ще занадто маленький, щоб усе це усвідомлювати,

– мовилось у листі.

Чоловікові знадобилася хвилина, щоб узяти себе в руки. Мати писала у своєму листі, що колись вони прочитають про цей день у підручнику історії. Вона також вискок оцінила Кеннеді як політичного діяча.

Після прочитаного Вейр не міг стримувати сліз. Він підкреслив, що мав відкрити цей лист раніше.

Жінка отримала стару листівку та шукає адресата