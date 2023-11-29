Чоловік знайшов послання випадково, коли перебирав речі після смерті батька. Він розповів, що знахідка трапилась йому до рук випадково.
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Чоловік не міг взяти себе в руки
У той чорний день для американської нації Каролін переживала глибоку втрату й хотіла поділитися своїми емоціями та хвилюванням щодо цього. Тож вирішила написати листа своїм маленьким синам.
Понеділок, 22 листопада 1963 року. Дорогий Вейре, ти зараз спиш у своєму ліжечку нагорі, ще занадто маленький, щоб усе це усвідомлювати,
– мовилось у листі.
Чоловікові знадобилася хвилина, щоб узяти себе в руки. Мати писала у своєму листі, що колись вони прочитають про цей день у підручнику історії. Вона також вискок оцінила Кеннеді як політичного діяча.
Після прочитаного Вейр не міг стримувати сліз. Він підкреслив, що мав відкрити цей лист раніше.
Жінка отримала стару листівку та шукає адресата
- Саманта Вільямс отримала листівку з Австралії, відправлену 42 роки тому. Вона не знає хто був відправником та прагне відшукати адресата. 46-річна жінка розповіла, що листівка прибула до неї додому. Вона проживає там з двома дітьми.
- На листівці було написано "Дорогий Педже, ти не повіриш, але щойно прочитав твій лист від 8 травня. Перепрошую, що не вийшов на зв'язок, але що ти можеш розповісти? Напишу завтра, сподіваюся, тобі сподобалося літо".
- Листівка була надіслана 27 серпня 1981 року. Вона подолала майже 17 000 кілометрів, щоб дістатися до Великої Британії. На момент відправлення Саманті тоді було лише чотири роки. Наразі вона намагається розшукати Стіва або його родину, щоб передати листівку.