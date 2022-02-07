Перше побачення може бути ще тим випробуванням. Ви лише починаєте пізнавати людину, тому ніхто не застрахований від неприємних ситуацій. Так сталося у випадку з американцем, який ледь не втрапив у халепу через комунікабельну незнайомку. Він анонімно поділився своєю історією на розважальному ресурсі Reddit.

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Хлопець на мить розслабився – і почалося

Американець пішов на перше побачення у заклад, де можна було зіграти у більярд. Так запропонувала його партнерка. Хто ж знав, що вона там постійно відпочиває.

Вона сказала, що любить більярд, тому ми пішли в бар, щоб зіграти кілька ігор. Це заклад, який вона постійно відвідує. В якийсь момент туди прийшли четверо її друзів, – розповідає автор.

Хлопець цілком нормально сприйняв, що до них приєдналися чоловіки. Згодом, після кількох ігор, дівчина відійшла з друзями до бару. Компанія замовила велику кількість алкоголю, поки хлопець сидів собі й відпочивав. Тоді ж бармен попросив його підійти.

Бармен врятував хлопця від зайвих витрат / Фото Unsplash

Дівчина сказала бармену, що за весь алкоголь, який взяли її друзі, заплатить хлопчина. Він про це не здогадувався.

"Після того, як вони отримали свою порцію напоїв та шотів, бармен помахав мені рукою і спитався, чи збираюся я платити за цей весь алкоголь. Адже дівчина сказала, що я не проти. Я лише розсміявся і відмовився. Бармен мені відповів: "Якщо ти зараз розвернешся й підеш, то, не переживай, я з ними справлюся", – згадує хлопець.

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Не дивно, що автор так і зробив. Він просто швиденько покинув заклад, поки ніхто не бачив. Користувачі Reddit були в захваті від вчинку бармена, адже він не заплющив очі на те, що хлопця просто хотіли "розвести" на гроші. Один з коментаторів навіть жартома назвав його "святою людиною".