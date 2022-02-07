Первое свидание может быть еще тем испытанием. Вы только начинаете узнавать человека, поэтому никто не застрахован от досадных ситуаций. Так случилось с американцем, едва не попавшим в неприятность из-за коммуникабельной незнакомки. Он анонимно поделился своей историей на развлекательном ресурсе Reddit.

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Парень на миг расслабился – и началось

Американец пошел на первое свидание в заведение, где можно было сыграть в бильярд. Так предложила его партнерша. Кто же знал, что она там постоянно отдыхает.

Она сказала, что любит бильярд, потому мы пошли в бар, чтобы сыграть несколько игр. Это заведение, которое она постоянно посещает. В какой-то момент туда пришли четверо ее друзей, – рассказывает автор.

Парень вполне нормально воспринял, что к ним присоединились мужчины. Позже, после нескольких игр, девушка отошла с друзьями в бар. Компания заказала большое количество алкоголя, пока парень сидел и отдыхал. Тогда бармен попросил его подойти.

Бармен спас парня от лишних трат / Фото Unsplash

Девушка сказала бармену, что за весь алкоголь, взятый ее друзьями, заплатит парнишка. Он об этом не догадывался.

"После того как они получили свою порцию напитков и шотов, бармен помахал мне рукой и спросил, собираюсь ли я платить за этот весь алкоголь. Ведь девушка сказала, что я не против. Я только рассмеялся и отказался. Бармен мне ответил: "Если ты сейчас развернешься и уйдешь, то не переживай, я с ними справлюсь», – вспоминает парень.

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Неудивительно, что автор так и поступил. Он просто быстренько покинул заведение, пока никто не видел. Пользователи Reddit были в восторге от поступка бармена, ведь он не закрыл глаза на то, что парня просто хотели развести на деньги. Один из комментаторов даже в шутку назвал его "святым человеком".