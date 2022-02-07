Забавную историю рассказала одна из его "любимых" по имени Джен в своем тиктоке jword444. Серия роликов завирусилась в соцсети: видео просмотрели более 3,5 миллиона человек.

Интересно Тайно поженились и молчали 2 года: молодожены объяснили свой поступок

Лучше бы он не вызывал такси

Пара познакомилась в приложении Hinge. Они приятно общались, после чего у них завязался маленький роман. Парень познакомил Джен со своими друзьями – все складывалось отлично.

По словам девушки, на тот момент они не встречались, но были точно больше, чем друзьями. Но совсем скоро все кардинально изменилось.

Недавно пара должна была встретиться в пятницу, однако парень захотел просто погулять с друзьями. К слову, Джен время от времени работает таксистом, потому вышла на смену в это время. Удивительно, но они внезапно встретились в такси. Только парень сидел с незнакомкой.

Когда ты решила остаться дома в пятницу, пошла таксовать на Uber, а в этот момент твой парень садится на заднее сиденье с другой девушкой, – так Джен подписала свое видео.

Во время поездки он увидел, что их подвозит Джен, но вообще ничего не сказал. Потом парень оправдывался, что это была не его девушка, а просто знакомая.

Блогерша Джен / Скриншот тикток jword444

Они еще раз встретились

Джен поверила парню, но почти сразу выяснилось, что тот соврал. На днях она случайно встретила его вместе с той же незнакомкой в ​​ресторане. Понятно, что пара пошла на свидание, поэтому блогерша решила немедленно действовать.

Джен сказала все, что о нем думает. Тут он уже не мог выкрутиться и признал свою вину.

В этот момент он был вынужден сказать правду, – утверждает блогерша.

Интересно Девушка насмешила неудачной татуировкой: хотела Луну, а получился ужас

В конце концов, парень заплатил за девушек в ресторане и быстро ушел. Судя по всему, Джен не сильно расстроилась от столь неприятной ситуации.