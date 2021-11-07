Вільям Пассман пройшов шлях від звичайного адвоката у Батон-Руж, штат Лос-Анджелес, до кочівника з популярним на весь світ татуюванням. Життя чоловіка змінилось у 50 років – саме тоді він почав мріяти про подорожі різними країнами.

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Вперше здійснив подорож у 50 років

У 2006 році, після свого ювілею, Вільям почав шукати, куди можна було б відправитись у його віці. Неймовірно, та першою його поїздкою стало сходження на Кіліманджаро у Танзанії: "Піднятися на вершину висотою 5895 метрів безумовно було для мене викликом. Тому я забронював поїздку на березень 2006 року, і моє життя повністю змінилося", – пригадує колишній адвокат.

А вже у 2010 році, після поїздки до Таїланду, Вільяму прийшла на думку ідея зробити незвичайне татуювання. На це його надихнула дівчина, яку він там зустрів. Вона теж мала схоже тату на спині, проте не заповнювала кольором країни, а лише ставила червоні крапки у місцях, в яких вона побувала:

Я вирішив вдосконалити цю ідею. Після деяких досліджень я виявив, що ніхто ще не зробив того, що я хотів зробити,

– розповідає чоловік

Спочатку чоловік набив лише контури карти світу / Фото Story Trender

Довелось продати всі свої речі

Щоб здійснити мрію подорожувати Вільяму довелось покинути роботу адвоката та продати усі свої речі разом з будинком. А тату з картою світу, яке зробили всього за 3 години, стало для нього новим символом свободи.

Поступово країн на його карті ставало все більше / Фото Story Trender

Тепер кожного разу, коли він повертається до США, то робить нове тату. Зізнається, що найболючіше йому було зафарбовувати Росію: "Це велика країна, і вперше вони зіпсували колір. Тому мені довелося заповнювати її тричі. Це понад 6 годин болю!".

Після кожної подорожі він робить нове тату / Фото Story Trender

Прихильник бюджетних подорожей

Вільям намагається завжди економити у подорожах, наскільки це можливо. Він часто зупиняється у хостелах: "Мені подобаються хостели, я люблю енергію молодих мандрівників і можливість ділитися з ними інформацією".

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У відповідь молодь по-справжньому захоплюється ним, адже зараз Вільям вже втратив рахунок всім країнам, у яких він побував. Він розповідає їм про дивовижний досвід, який отримав за ці роки: навчився пірнати з аквалангом на Великому Бар’єрному рифі, побачив північне сяйво на Алясці та стрибав з парашутом у швейцарських горах.

У кожній країні він переживає новий, неймовірний досвід / Фото Story Trender

Улюбленої країною мандрівника залишається Гватемала, особливо – озеро Атітлан, оточене трьома вулканами. Саме там чоловік з 2010 року щороку проводить по кілька тижнів. А у 2022 році він сподівається повернутись до Південної Америки.

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На тілі чоловіка є й інші тату, наприклад, зображення компаса його улюбленою цитатою: "Йди впевнено у напрямку своєї мрії. Живіть життям, яке ви собі уявляли". Та свою популярність Вільям здобув саме завдяки знаменитій карті на спині.

Окрім карти, чоловік має й купу інших тату на тілі / Фото Story Trender