Уильям Пассман прошел путь от обычного адвоката в Батон-Руж, штат Лос-Анджелес, до кочевника с популярной на весь мир татуировкой. Жизнь мужчины изменилась в 50 лет – именно тогда он начал мечтать о путешествиях по разным странам.

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Впервые совершил путешествие в 50 лет

В 2006 году, после своего юбилея, Уильям начал искать, куда можно было бы отправиться в его возрасте. Невероятно, но первой его поездкой стало восхождение на Килиманджаро в Танзании: "Подняться на вершину высотой 5895 метров, безусловно, было для меня вызовом. Поэтому я забронировал поездку на март 2006 года, и моя жизнь полностью изменилась", – вспоминает бывший адвокат.

А уже в 2010 году , после поездки в Таиланд, Уильяму пришла в голову идея сделать необычную татуировку. На это его вдохновила девушка, которую он там встретил . У нее была похожая на спине, но она не заполняла цветом страны, а только ставила красные точки в местах, в которых побывала.

Я решил усовершенствовать эту идею. После некоторых исследований я обнаружил, что никто еще не сделал того, что я хотел сделать,

– рассказывает мужчина

Сначала мужчина набил только контуры карты мира / Фото Story Trender

Пришлось продать все свои вещи

Чтобы осуществить мечту путешествовать Уильяму, пришлось покинуть работу адвоката и продать все свои вещи вместе с домом. А тату с картой мира, которую сделали всего за 3 часа, стало для него новым символом свободы.

Постепенно стран на его карте становилось все больше / Фото Story Trender

Теперь каждый раз, когда он возвращается в США, делает новое тату. Признается, что болезненнее всего ему было закрашивать Россию: "Это большая страна, и первый раз они испортили цвет. Поэтому мне пришлось заполнять ее трижды. Это более 6 часов боли!".

После каждого путешествия он делает новый тату / Фото Story Trender

Поклонник бюджетных путешествий

Уильям старается всегда экономить в путешествиях , насколько это возможно. Он часто останавливается в хостелах: "Мне нравятся хостелы, я люблю энергию молодых путешественников и возможность делиться с ними информацией".

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В ответ молодежь по-настоящему восхищается им, ведь сейчас Уильям уже потерял счет всем странам, в которых он побывал. Он рассказывает им об удивительном опыте, который получил за эти годы: научился нырять с аквалангом на Большом Барьерном рифе, увидел северное сияние на Аляске и прыгал с парашютом в швейцарских горах.

В каждой стране он переживает новый, невероятный опыт. Фото Story Trender

Любимой страной путешественника остается Гватемала , особенно – озеро Атитлан , окруженное тремя вулканами. Там мужчина с 2010 года ежегодно проводит по несколько недель. А в 2022 году он надеется вернуться в Южную Америку.

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На теле мужчины есть и другие татуировки, например, изображение компаса его любимой цитатой: "Иди уверенно в направлении своей мечты. Живите жизнью, которую вы себе представляли" . Но свою популярность Уильям получил именно благодаря знаменитой карте на спине.