20 весільних суконь з минулого, які ви б захотіли одягнути й сьогодні

Джерело:likeyou
Кожна дівчина бажає, щоб її весілля пройшло на найвищому рівні. І, звісно, найважливіший елемент цієї події - це прекрасна весільна сукня. Сьогодні можна знайти наряд на будь-який смак. А як виглядали наші бабусі у свій найважливіший день?
Ніякі природні чи економічні негаразди не ставали на заваді коханим, які хотіли одружитися та поєднати свої долі назавжди. Користувачі соцмереж діляться старими весільними фото своїх бабусь та дідусів різних часів. Пропонуємо насолодитися добіркою таких світлин – деякі образи цілком можна повторити й сьогодні.
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Фото інстаграм @kristalwightmusic
Фото reddit @blahhhkaren
Фото інстаграм @ashpullen13
Фото reddit @imaginemyflaws
Фото інстаграм @luminaramaya
Фото reddit @Yummiiscrumboes
Фото reddit @mayhem6
Фото reddit @Redqueen76
Фото інстаграм @germaican_couple
Фото reddit @miserendino
Фото інстаграм @practically_primrose_wedding
Фото інстаграм @safutokaori
18. Ще кілька років тому такі мереживні рукави також були на піку моди
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