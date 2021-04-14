20 весільних суконь з минулого, які ви б захотіли одягнути й сьогодні

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Кожна дівчина бажає, щоб її весілля пройшло на найвищому рівні. І, звісно, найважливіший елемент цієї події - це прекрасна весільна сукня. Сьогодні можна знайти наряд на будь-який смак. А як виглядали наші бабусі у свій найважливіший день?