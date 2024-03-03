Весільні сукні не лише для принцес: дизайнерка створила колекцію в естетиці лиходійок Діснею
Джерело:New York Post
Поки одні мріють бути схожими на принцес у день свого весілля, інші – хочуть перевтілитися у лиходійок з мультфільмів Дісней. Саме тому дизайнерка створила неймовірну колекцію весільних суконь у "зловіщій" естетиці.
Allure Bridals з 2020 року співпрацює з компанією Disney та створює весільні сукні, які б нагадували неймовірні вбрання принцес. У новій колекції дизайнери вирішили створити вбрання для тих, хто хоче перетворитися у лиходійок.
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Дизайнерка створила колекцію весільних суконь у стилі лиходійок Діснею
Весільна мода набирає сміливих оборотів, й тепер можна у важливий день перетворитися не лише на принцесу. Так, дизайнери Allure Bridals презентували колекцію з 4 суконь, які повторюють образи неймовірних лиходійок з мультфільмів Діснею.
Дизайнери зауважують, що такий стиль дозволить нареченим дослідити сильні та темні сторони. Так, наречені можуть перетворитися у:
- морську відьму Урсулу з мультфільму "Русалонька",
- чаклунку Малефісенту зі "Сплячої красуні",
- Злу Королеву з "Білосніжки і сім гномів",
- лиходія Джафара з мультфільму "Аладдін".
Весільні сукні у стилі лиходійок Діснею: дивіться відео
Так, кожна сукня максимально передає естетику персонажа. До прикладу, Малефісента має сукню у смарагдово-зелених тонах, оскільки дизайнерка надихнулася історією з драконами, а Урсула має ефектні рукави, які нагадують щупальця морської відьми. Водночас Зла Королева передає естетику та тему отруєного кохання, а Джафар, хоч і чоловічий персонаж, однак і його цікаво інтегрували у колекцію суконь.
Сукня морської відьми Урсули дійсно нагадує силует мультиплікаційної лиходійки. Дизайнерка прикрасила ефектну сукню вишивкою з бісером та ефектними рукавами, які можна зняти.
Весільна сукня у стилі Урсули з "Русалоньки" / Фото Disney
Ті, хто прагне бути "найгарнішою з усіх", можуть обрати сукню Злої Королеви. ЇЇ дизайнери прикрасили квітковими акцентами, вишивкою з бісеру та ефектним декольте.
Весільна сукня у стилі Злої Королеви з "Білосніжки і сім гномів" / Фото Disney
Сукня Малефісенти у смарагдових відтінках зробить образ романтичним, а неймовірні рукави – зачарують гостей.
Весільна сукня у стилі Малефісенти зі "Сплячої красуні" / Фото Disney
Сукня, натхненна лиходієм Джафаром, – ідеальний образ, який символізує владу. Хоча сукня й має чоловічі акценти, однак ефектний корсет та прикраси з ґудзиків створять приголомшливий образ.
Весільна сукня у стилі Джафара з "Аладдіна" / Фото Disney
До слова, сукні виготовили не лише у чорних відтінках, а й у кольорі слонової кістки. Дизайнери пояснили, що наважилися зробити вбрання у двох кольорах, аби прихильниці класичних кольорів на весіллі також могли перетворитися у "лиходійок", але світлих.