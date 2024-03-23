Вічна класика чи стильні експерименти: який манікюр варто спробувати цієї весни

Весна – час легкості та романтики, який вимагає відповідного дизайну манікюру. Найкраще цьому сезону будуть пасувати пастельні, квіткові мотиви, прозорі відтінки чи навіть яскраві тони.

Який манікюр обрати для весни 2024 року та на які трендові дизайни звернути увагу, створюючи свій ідеальний образ, розповідаємо далі.

Також цікаво Від пастельних до яскравих червоних: який манікюр обирають королівські особи

Рожеві нігті

Мінімалістичні та ніжні дизайни – це весняна класика. Зверніть увагу на нюдові лаки з рожевим відтінком, що подарують вам відчуття легкості.

Як виглядає цей манікюр: дивіться фото

Мерехтливий блиск

Мерехтіння зробить цей легкий та ненав'язливий дизайн особливим. Додайте трохи блиску на свої нігті та насолоджуйтеся сяйвом цієї весни.

Як виглядає такий манікюр: дивіться фото

Весняні квіти

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Квітковий манікюр – ще один із вічних трендів, який ніколи не перестане бути актуальним. Рожеві, білі та жовті квіти з зеленим листям і стеблами – стильний вибір для цього сезону.

Як виглядає такий дизайн: дивіться фото

Позолочений мармур

Мармуровий ефект завжди виглядає на нігтях вишукано і створює справжній фурор. Для весни оберіть поєднання золотого, білого, кремового кольорів та насолоджуйтесь купою компліментів.

Як виглядають такі нігті: дивіться фото

Перлинні нігті

Перли – ще один природний матеріал, який випромінює витонченість.

Як цей ефект виглядає на нігтях: дивіться фото

Для справді стильних весняних нігтів обирайте кремово-білий відтінок та додайте до нього блиску. Так нігті сяятимуть як коштовні прикраси.