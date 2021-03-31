Вічний студент: чому так важливо постійно вчитись – поради експертки

Світ так стрімко змінюється, що сьогодні – ти професіонал у своїй справі, а вже завтра – твої знання зовсім застарілі. Тому цінні стають не самі знання, а вміння швидко навчатись і втілювати вивчене на практиці. І це під силу кожному, варто лише дослухатись до цих порад.

Маркетологиня Софія Дутчак вважає, що зовсім не соромно чогось не знати. Вона розповідає, чому все життя потрібно прагнути до нових знань і як це робити правильно, щоб чергові курси не виявились марною тратою грошей.

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Спеціалістка переконана, що постійне навчання – це джерело успіху: "Я хочу робити корисне і йти вперед стільки, скільки зможу. Але для цього потрібен ресурс. Свій я отримую в намаганні бути вічним студентом." Вона називає цю концепцію lifelong learning.

Як знайти дійсно "своє"

У нашому інформаційному просторі постійно стільки контенту, що дуже легко загубитись. Експертка радить не хапатись за усе потрохи, адже тоді неможливо добре засвоїти щось одне і сенсу у такому навчанні немає.

Не фокусуйтеся на усіх корисних сферах. Оберіть лише ті, що викликають щиру цікавість. Якщо gut feeling підказує, що ви будете шкодувати, якщо не придбаєте цей курс/книгу/білет, то чого чекати?

– радить Софія Дутчак

Не хапайтесь за усі заняття водночас / Фото freepik

Кому потрібно навчатись у першу чергу

Першочергово концепція lifelong learning корисна для спеціалістів у сфері діджитал та комунікацій. Це такі професії як, до прикладу, інтернет-маркетолог, SMM-спеціаліст, контент-маркетолог чи спеціальності, пов'язані з інтерфейсом сайтів та додатків.

Наша царина регулярно проходить цикл повного оновлення раз на декілька років. Це означає, що стандарту традиційної вищої освіти для digital-спеціалістів просто не існує,

– розповідає маркетологиня

Вона радить постійно тримати "руку на пульсі" та оновлювати знання, щоб витримати конкуренцію. Для цього корисно слідкувати за лідерами у цій галузі, які регулярно діляться новинками та свіжими новинами.

З чого почати

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Не обов'язково відразу бігти записуватись на численні курси та вебінари. Почніть з регулярного читання: "Професійна література, нон фікшн та художка. Непереможне комбо, яке щодня підвищує якість вашого життя", – каже експертка.

Почніть регулярно читати різну літературу / Фото Pexels

Намагайтесь знайти таку роботу, яка б змушувала вас постійно дізнаватись нове, а не стояти на місці. Це найкращий стимул для того, щоб навчатись.

Софія Дутчак також наголошує на тому, що у сучасному світі кожен обов'язково може знайти справу до душі чи в один момент кардинально змінити життя: "Світ такий об’ємний і багатовекторний. Ви завжди можете піти вивчати квантову фізику."