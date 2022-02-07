Викликав таксі – і осоромився: хлопця кумедно піймали на зраді

Самовпевнений хлопчина завів роман одразу з двома дівчатами, але швидко про це пошкодував. Про його зраду дізналися кілька мільйонів людей.

Кумедну історію розповіла одна з його "коханих" на ім’я Джен у своєму тіктоці jword444. Серія роликів завірусилася у соцмережі: станом на зараз відео переглянули понад 3,5 мільйони людей.

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Краще б він не викликав таксі

Пара познайомилася у додатку Hinge. Вони приємно спілкувалися, після чого у них зав’язався невеличкий роман. Хлопець познайомив Джен зі своїми друзями – все складалося якнайкраще.

За словами дівчини, на той момент вони остаточно не зустрічалися, але були точно більше, ніж друзями. Та вже зовсім скоро все кардинально змінилося.

Нещодавно пара мала зустрітися у п’ятницю, однак хлопець захотів просто погуляти з друзями. До слова, Джен час від часу працює таксисткою, тому вийшла на зміну у цей час. Дивовижно, але вони раптово зустрілися в таксі. Тільки хлопець сидів із незнайомкою.

Коли ти вирішила залишитися вдома у п’ятницю, пішла таксувати на Uber, а в цей момент твій хлопець сідає на заднє сидіння з іншою дівчиною, – так Джен підписала своє відео.

Під час поїздки хлопець побачив, що їх підвозить Джен, але взагалі нічого не сказав. Потім він виправдовувався, що це не була його дівчина, а просто знайома.

Блогерка Джен / Скриншот тікток jword444

Вони ще раз зустрілися

Джен повірила хлопцю, але майже одразу вияснилося, що той збрехав. На днях вона випадково зустріла його разом із тою ж незнайомкою в ресторані. Зрозуміло, що пара пішла на побачення, тому блогерка вирішила негайно діяти.

Джен сказала все, що про нього думає. Тут він вже не міг викрутитися й визнав свою провину.

В цей момент він був змушений сказати правду, – стверджує блогерка.

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Зрештою хлопець заплатив за дівчат в ресторані й швидко пішов. Судячи з усього, Джен не сильно засмутилася від такої неприємної ситуації.