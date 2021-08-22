З вилок та ложок: майстер створює дивовижні скульптури зі столового приладдя

Більшість з нас викидає старі ключі, столове приладдя, шпильки і т.д. А американський митець Метт Вілсон знайшов інше застосування такому металевому "непотребу" – він робить з нього просто чарівні скульптури різних тварин. З першого погляду і не здогадаєшся, що вони виготовлені з металобрухту.

Метт Вілсон з Кароліни почав створювати такі незвичайні роботи ще у 2017 році. Тоді він найбільше захоплювався птахами – і у нього виходили напрочуд реалістичні пернаті з різного металевого приладдя. Проте з часом його сфера його зацікавлень розширилась – і тепер в портфоліо можна побачити найрізноманітніших тварин.

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Білки, коти та навіть бджоли – усіх їх чоловік створив, майстерно поєднуючи між собою металеві предмети, які інший би вже просто викинув. З ложок він може створили тільце та голову тварини, майстерно вигинаючи вилки – лапки та пір'я, а деталі – з дротиків, ножів та іншого металобрухту.

Пташка у золотій рамці / Фото airtightartwork

Сова на гілці / Фото airtightartwork

Пташка на дерев'яному фоні / Фото airtightartwork

Залізний кіт / Фото airtightartwork

Дуже деталізована бджола / Фото airtightartwork

Предмет особливої гордості для Метта – це елегантний богомол, який містить дуже багато елементів:

Це робота, в яку я вклав багато часу та деталей. Я присвятив цьому богомолу цілий місяць і дуже пишаюся тим, яким він вийшов,

– каже митець.

Богомол – справжня гордість американського митця / Фото airtightartwork

З роками стиль Мета, звісно, трохи змінився – роботи стали більш деталізованими та витонченими. Проте мета його проєкту залишається незмінною: "Як художник, я хочу зробити твори мистецтва, яких люди ще не бачили. Водночас я хочу, щоб вони впізнавали ідентичність повсякденних матеріалів".

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Пташка у дерев'яній рамці / Фото airtightartwork

Павук, який переливається / Фото airtightartwork

Качка, зроблена з ложок / Фото airtightartwork

Красива пташка на білому фоні / Фото airtightartwork

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Скульптура у мінімалістичному стилі / Фото airtightartwork

Витончена пташка на гілці / Фото airtightartwork