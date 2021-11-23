Мейтленд Ханлі якраз готувався стати батькам, коли молода пара спробувала цікавий досвід. Вони поділились результатом у соціальних мережах.

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Як блогер став мамою на кілька днів

Майбутній батько захотів відчути на собі всі труднощі вагітної дружини. Він змайстрував "живіт" з підручних матеріалів та спробував виконувати найпростіші дії. Мейтленд Ханлі навіть не очікував, що це може бути таким складним. Чоловік ділився враженнями на відео, яке згодом виклав у соцмережах. Вийшло дуже кумедно.

Блогер з Австралії використав для живота частинки кавуна та дині. Він закріпив фрукти на тілі за допомогою харчової плівки, а тоді почав рухатись. Чоловік виконував звичні дії: намагався встати з ліжка та зав'язати шнурки. З таким додатком це давалось нелегко. Після цього Мейтленд мав сісти за кермо автомобіля.

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Якщо з попереднями завданнями він ще як-не-як справився, то вилізти з ванни без допомоги інших йому не вдалось. У цій ситуації хлопець спробував знайти плюси живота: він повідомляє, що його зручно використовувати, як підставку для пляшки, і це все. Хлопець розповідає, що імпровізований живіт виявився дуже незручним, а шматки дині взагалі стискали йому всі внутрішні органи.



Хлопець не зміг самостійно вилізти з ванни / Скриншот з відео

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У коментарях дівчата розвели справжній бум. Вони всі, як одна, голосили, що це лише мала частка того, що доводиться пережити жінці під час вагітності. Аби перенести хлопця ближче до реальних відчуттів, жінки порадили йому дуже цікаві речі:

"І сечогінного напитися, і бажано викликати нудоту, тоді щось віддалено наближене вийде", – писали у коментарях.

Інші ж захоплювались жінкою і хотіли також спробувати таке: