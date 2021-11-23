Мейтленд Ханли готовился стать родителям, когда молодая пара испытала интересный опыт. Они поделились результатом в социальных сетях.

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Как блоггер стал мамой на несколько дней

Будущий отец захотел ощутить на себе все трудности беременной жены. Он смастерил "живот" из подручных материалов и попытался выполнять самые простые действия. Мейтленд Ханли даже не ожидал, что это может быть столь сложным. Мужчина делился впечатлениями на видео, которое впоследствии выложил в соцсетях. Получилось очень забавно.

Блогер из Австралии использовал для живота частицы арбуза и дыни. Он закрепил фрукты на теле с помощью пищевой пленки, потом начал двигаться. М ужчина выполнял привычные действия: пытался встать с кровати и завязать шнурки. С таким приложением это было нелегко. После этого Мэйтленд должен был сесть за руль автомобиля.

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Если с предыдущими задачами он еще как-никак справился, то вылезти из ванны самостоятельно ему не удалось. В этой ситуации парень попытался найти плюсы живота: он сообщает, что его удобно использовать как подставку для бутылки, и это все. Парень рассказывает, что импровизированный живот оказался очень неудобным, а куски дыни вообще сжимали ему все внутренние органы.



Парень не смог самостоятельно вылезти из ванны / Скриншот из видео

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В комментариях девушки развели настоящий бум. Они все как одна голосили, что это лишь малая часть того, что приходится пережить женщине во время беременности. Чтобы перенести парня поближе к реальным ощущениям, женщины посоветовали ему очень интересные вещи:

"И мочегонного напиться, и желательно вызвать тошноту, тогда что-то отдаленно приближенное получится", – писали в комментариях.

Другие же восхищались женщиной и хотели также попробовать: