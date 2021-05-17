Винний вікенд: їдемо до Центру культури вина SHABO

Україна – винна країна, і в цьому у нас вже немає ніяких сумнівів. Останніми роками у нас активно розвивається винний туризм – виноробні різних регіонів відкривають свої двері для всіх поціновувачів вина і туристів, які шукають нові емоції.

З чого почати винному туристу? Звичайно ж, з Одеського регіону, і звичайно ж, з Шабо, де розташувався перший і єдиний в Україні Центр культури вина SHABO! Виноробня і її виноградники розташувалися всього в годині їзди від Одеси. Ну що ж, поїхали відкривати нові місця!

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Фото SHABO

Фотографуємося на виноградниках

Центр культури вина SHABO вражає навіть найдосвідченіших винних мандрівників. По-перше, тут неймовірно красиво. Селище Шабо знаходиться в 70 км від Одеси на перешийку між Чорним морем і Дністровським лиманом і з давніх часів славиться своєю виноробною історією. Виробничі потужності SHABO розташовані в самому серці шабських виноградників, тому у вас є чудова можливість побачити, як росте виноград і як за ним доглядають виноградарі компанії. Виноградники SHABO надзвичайно доглянуті й фотогенічні – повірте, ваші фото стануть просто хітом Інстаграму!

Фото SHABO

Крім того, що це просто дуже красиво, шабський теруар розташований на так званій "винній широті", на якій ростуть найкращі виноградники Бордо.

Площа виноградників досить велика. Вони займають понад 1200 гектарів. На цій території можна було б спокійно розмістити 70 Олімпійських стадіонів, але тут на ній зростає понад 20 європейських і грузинських сортів винограду. Всі вони спеціально підібрані під типи шабських ґрунтів.

Деякі лози в Шабо ростуть на пісках. Йдеться, в першу чергу, про знаменитий український автохтонний сорт винограду Тельті-Курук, який дістався нам у спадок від турків-османів. Рекомендуємо вам обов'язково продегустувати вино з цього сорту винограду та привезти його в подарунок близьким.

Фото SHABO

Знайомимося з виробництвом та історичними підвалами

У SHABO не тільки не приховують, а й з великим задоволенням розповідають про всі нюанси створення благородного напою і показують повний цикл, який виноград проходить від ягоди до пляшки.

Під час екскурсії по Центру культури вина ви побачите європейське обладнання для переробки винограду, унікальні дубові чани, які є навіть не у всіх винних домів зі світовим ім'ям, сучасне відділення мікровиноробства, де створюють вина з великим потенціалом витримки. І, звичайно ж, відчуєте аромат вина, прогулявшись по найбільшому виносховищу України з дубовими баріками.

Фото SHABO

Зануримося в історію

На території Шабо виноробство процвітає з античних часів. Саме стародавні греки висадили на шабських землях перші виноградники. Винороби SHABO дуже уважно ​​ставляться до історії виноробства нашої країни, по крупицях відновлюючи кожен її фрагмент.

Переконатися в тому, що Україна – виноробна країна з багатою історією, вам допоможе спеціально створений на території виробництва Музей вина та історичний лабіринт, який проведе вас крізь чотири епохи.

Фото SHABO

Must see – старовинні винні підвали, побудовані ще швейцарськими переселенцями понад 200 років тому, та енотека преміальних вин. Також неодмінно відвідайте Коньячний дім SHABO – відділення дистиляції та витримки коньячних спиртів, де виробляються благородні бренді й коньяки України.

Фото SHABO

Вирушаємо в місце, де народжується найромантичніше вино

Ігристе вино по праву вважається найромантичнішим з вин. У SHABO ігристі вина створюють за двома методами шампанізації: класичний в пляшках, в точності як французи, і метод Charmat.

До слова, в Україні за класичним методом створюють ігристе тільки дві компанії і одна з них – SHABO.

Крім сучасного обладнання, ви побачите тут лабораторію за прозорим склом і навіть "ясла" дріжджів, прогуляєтеся романтичною виноградною аркою та закохаєтесь в розкішний фасад будівлі. Побачити як виробляють ігристі за найпопулярнішою у світі технологією можна в розкішному Будинку ігристих вин.

Фото SHABO

А ще ви зобов'язані зробити кадр з келихом ігристого на найбільш фотогенічному балконі країни. Повірте, від чудової панорами на виноградники, яка відкривається з нього, захоплює дух.

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Фото SHABO

Розглядаємо артоб'єкти

Навряд чи ви знайдете ще одне діюче виробництво, на якому крім музею розташовані сучасні артоб'єкти: пам'ятник виноградній лозі, фонтан і колекція малих скульптурних форм "Обличчя лози" – творіння одеського скульптора Михайла Реви, а також роботи інших відомих сучасних художників і фотографів. Всі вони так чи інакше пов'язані з вином і виноградом, тому перехід до дегустації після їх огляду буде абсолютно логічним.

Фото SHABO

Дегустуємо вино

Вина SHABO відзначені сотнями нагород кращих дегустаційних конкурсів світу – наприклад, зовсім нещодавно ми писали про "свіжу" перемогу – п'яти золотих медалях, отриманих винами SHABO на міжнародному конкурсі Berliner Wine Trophy. Взагалі, колекція міжнародних нагород, отриманих винами компанії, налічує вже понад 500 медалей. Вражає, чи не так?

Більш того вина SHABO представлені в Музеї вина в Бордо, де є лише одне вино від кожної країни. А ще шабські вина встигли закохати в себе найвишуканіших європейців, адже їх можна покуштувати в деяких ресторанах з зірками Michelin. Наприклад, в ресторані HIDE в Лондоні.

Ну що, продегустуємо?

Фото SHABO

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Дегустація – прекрасна можливість познайомитися з винами SHABO з різних колекцій.

Гостям Центру культури вина пропонують два варіанти дегустації:

Стандарт – 5 вин з колекцій SHABO Reserve витриманих протягом 6 місяців в дубі (в тому числі й знаменитий Тельті-Курук, про який ми говорили вище) і класичне ігристе SHABO Classic; VIP (з відвідуванням Будинку ігристих вин) – витримане класичне ігристе з колекцій Grand Reserve, 4 витриманих тихих вина з колекцій Grande Reserve, знаменитий IceWine і ексклюзивна позиція Шабо Імперіал де Шарант (більш предметну інформацію по актуальному дегустаційному листу можна отримати безпосередньо в Центрі культури вина SHABO).

Фото SHABO

Навідаємося до фірмового магазину

Купувати вина SHABO в фірмовому магазині, що розташований тут же, в Центрі культури вина SHABO, має сенс: по-перше, тут максимальний вибір – в жодному іншому супермаркеті або винному бутику ви не знайдете такого асортименту, як у власному фірмовому магазині SHABO. По-друге, тут частенько бувають знижки та спеціальні пропозиції. По-третє, звичайно ж, "геній місця" ніхто не скасовував – завжди приємно привезти додому або в подарунок вино безпосередньо з виноробні.

Фото SHABO

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Обідаємо в ресторані "Шабський дворик"

Зголодніли? Чудово! Спробувати вина SHABO в поєднанні зі стравами європейської та грузинської кухонь радимо в ресторані "Шабський дворик", який розташований через дорогу від Центру культури вина SHABO. Годують тут дуже смачно, на літній терасі, оповитій виноградом, дуже затишно – вам сподобається.

Впевнені, вражень від відвідування Центру культури вина SHABO у вас буде маса, як і прекрасних фото. Діліться ними з друзями та приїжджайте знову! Вам тут будуть раді!

Фото SHABO

Адреса: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Швейцарська, 10.

Центр культури вина SHABO працює без вихідних; запис на екскурсію за телефоном (попередньо): +38 (048) 7000-210.