Каберне Совіньон – сорт винограду, з якого створено це вино – один з найпопулярніших і найпоширеніших сортів у світі. Ми говоримо "один з", оскільки лише недавно, наприкінці 1990-х, пальму першості перехопив Мерло. І, тим не менш, Каберне Совіньон по праву є улюбленцем виноробів і споживачів вина.

Його "батьки" – Каберне Фран і Совіньйон Блан, і з'явився Каберне Совіньон в XVII столітті в Бордо, як результат схрещування цих двох прекрасних представників vitis vinifera. Цей сорт використовується для виробництва червоних і рожевих вин.

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Пропонуємо вам продегустувати SHABO Reserve Cabernet 2019. Це вино, яке заслуговує неспішного підходу до дегустації, ідеально пасує до зимового вечора. Давайте знайомитися!

Сорт: Каберне Совіньон (міжнародний) – один з основних сортів регіону Бордо, класичний міжнародний сорт. Лози цього сорту були придбані в Європі з урахуванням особливостей грунтів Шабо і висаджені на кращих міні-ділянках теруара. Виноградарі SHABO контролюють врожайність – з кожного куща Каберне Совіньон збирають не більше 1,8 кг винограду (це важливо: чим нижча врожайність, тим якісніший виноград з концентрованою ароматикою дає кущ). Виноград для виробництва SHABO Reserve Cabernet 2019 зібраний вручну.

Стиль вина: червоне сухе, витримане в дубових французьких барріках протягом 6 місяців. Має потенціал пляшкової витримки не менше 4-5 років.

Колір: глибокий рубіново-червоний. З роками буде трохи змінювати відтінок червоного.

Аромат: домінує чорна смородина, також добре відчуваються вишня, стигла слива, ожина, чорний перець.

Смак: збалансований, округлий, таніни м'які, шовковисті, з приємним післясмаком. У смаку – логічне продовження аромату: нотки стиглих фруктів і ягід. Прекрасно і гармонійно.

Загальне враження: структурне, збалансоване, гастрономічне і водночас – самодостатнє вино з прекрасним потенціалом до витримки в пляшці: при правильному зберіганні буде ще цікавіше за 5 років.

Рекомендована температура подачі: від +16 до +18

SHABO Reserve Cabernet 2019/ Фото SHABO

Гастрономічні пари: почнемо, звичайно ж, з м'яса. М'ясо, як відомо – кращий друг Каберне Совіньона. До SHABO Reserve Cabernet 2019 прекрасно пасуватиме класичний стейк з яловичини, тушковані реберця або бефстроганов з грибним соусом. Бургер або запечена качка – також гарна пара до цього вина.

М'ясо ідеально поєднується з Каберне Совіньоном/ Фото Freepic

Фото: Getty

"Червоне з рибою?" – можливо, здивуєтеся ви, читаючи далі, але фахівці SHABO радять в пару до цього вина не тільки м'ясо, а й рибу, і морепродукти. Чудовою парою, на їхню думку, буде бузара – блюдо сербської та хорватської кухні, різновид густих рибних супів або соусів з різними сортами риби, креветками, гребінцями, кальмарами і восьминогами. Також відмінною гастрономічною парою до Каберне Совіньону стане тунець на грилі з перцевою скоринкою.

Не варто оминати увагою і сири. З SHABO Reserve Cabernet 2019 рекомендуємо поєднувати пікантні пресовані сири – Гауда, Чеддер, Пекоріно. Овочі та вегетаріанські страви – також в тему. Радимо підбирати до цього вина салати з баклажанами, руколою або радічіо, а також овочі-гриль в різних варіаціях.

Міжнародні нагороди: в різні роки SHABO Cabernet Reserve було відзначено нагородами безлічі авторитетних міжнародних конкурсів – London International Wine Fair, Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, Los Angeles International Wine Competition, New York International Wine Competition і інших. Вінтаж 2019 року продовжує ці гідні традиції.

Дегустуйте, вивчайте ароматичні та смакові особливості, і просто – насолоджуйтеся!