Каберне Совиньон – сорт винограда, из которого создано это вино – один из самых популярных и распространенных сортов в мире. Мы говорим "один из", поскольку лишь недавно, в конце 1990-х, пальму первенства перехватил Мерло. И, тем не менее, Каберне Совиньон по праву является любимцем виноделов и потребителей вина.

Его "родители" – Каберне Фран и Совиньон Блан, и появился Каберне Совиньон в XVII веке в Бордо, как результат скрещивания этих двух прекрасных представителей vitis vinifera. Этот сорт используется для производства красных и розовых вин.

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Предлагаем вам продегустировать SHABO Reserve Cabernet 2019. Это вино, заслуживающее неспешного подхода к дегустации, идеально скрасит зимний вечер. Давайте знакомиться!

Сорт: Каберне Совиньон (международный) – один из основных сортов региона Бордо, классический международный сорт. Лозы этого сорта были приобретены в Европе с учетом особенностей почв Шабо и высажены на лучших мини-участках терруара. Виноградари SHABO контролируют урожайность – с каждого куста Каберне Совиньон собирают не более 1,8 кг винограда (это важно: чем ниже урожайность, тем более качественный виноград с концентрированной ароматикой дает куст). Виноград для производства SHABO Reserve Cabernet 2019 собран вручную.

Стиль вина: красное сухое, выдержанное в дубовых французских барриках в течение 6 месяцев. Имеет потенциал бутылочной выдержки не менее 4-5 лет.

Цвет: глубокий рубиново-красный. С годами будет немного менять оттенок красного.

Аромат: доминирует черная смородина, также хорошо чувствуются вишня, спелая слива, ежевика, черный перец.

Вкус: сбалансированный, округлый, танины мягкие, шелковистые с приятным послевкусием. Во вкусе – логичное продолжение аромата: нотки спелых фруктов и ягод. Прекрасно и гармонично.

Общее впечатление: структурное, сбалансированное, гастрономичное и в то же время – самодостаточное вино с прекрасным потенциалом к выдержке в бутылке: при правильном хранении будет еще интереснее через 5 лет.

Рекомендуемая температура подачи: от +16 до +18

SHABO Reserve Cabernet 2019/ Фото SHABO

Гастрономические пары: начнем, конечно же, с мяса. Мясо, как известно – лучший друг Каберне Совиньонов. К SHABO Reserve Cabernet 2019 прекрасно подойдет классический стейк из говядины, тушеные ребрышки или бефстроганов с грибным соусом. Хороши будут в паре с ним также бургер или запеченная утка.

Мясо идеально сочетается с Каберне Совиньоном/ Фото Freepic

Фото: Getty

"Красное с рыбой?" – возможно, удивитесь вы, читая дальше, но специалисты SHABO советуют в пару к этому вину не только мясо, но и рыбу, и морепродукты. Отличной парой, по их мнению, будет бузара – блюдо сербской и хорватской кухни, разновидность густых рыбных супов или соусов с разными сортами рыбы, креветками, гребешками, кальмарами и осьминогами. Также отличной гастрономической парой к Каберне Совиньону станет тунец на гриле с перечной корочкой.

Не стоит обходить вниманием и сыры. С SHABO Reserve Cabernet 2019 рекомендуем сочетать пикантные прессованные сыры – Гауда, Чеддер, Пекорино. Овощи и вегетарианские блюда – также в тему. Советуем подбирать к этому вину салаты с баклажанами, рукколой или радичио, а также овощи-гриль в разных вариациях.

Международные награды: в разные годы SHABO Cabernet Reserve было отмечено наградами множества авторитетных международных конкурсов – London International Wine Fair, Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, Los Angeles International Wine Competition, New York International Wine Competition и других. Винтаж 2019 года продолжает эти достойные традиции.

Дегустируйте, изучайте ароматические и вкусовые особенности, и просто – наслаждайтесь!