Неймовірні орнаменти стародавньої узбецької вишивки сюзані: дивовижна підбірка
Стародавня вишивка сюзані досі є найбільш поширеним видом рукоділля узбецьких жінок. Нею прикрашають святковий одяг, покривала, футляри для ножів, чохли для чайників, дзеркала та гаманці.
Джерело:Asia Adventures
Вишивають сюзані вручну шовковими або вовняними нитками, пофарбованими рослинними барвниками. Переважно використовують домоткане полотно, дотримуючись традиційних композицій і колірних рішень. Спочатку візерунки малюють на тканині, а вже потім приступають безпосередньо до вишивання.
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Вишивка як символ
У перекладі з перської мови "сузан" означає голка. В основу узбецьких сюзані покладено переважно рослинні мотиви:
- квіти – тюльпани, гвоздики, іриси;
- дерева, листя і виноградні лози;
- зустрічаються також зображення птахів і тварин, а також стародавні символи сонця і місяця.
Сюзані з птахами, тваринами та рибками / Фото pinterest
Кожен орнамент унікальний. Візерунки створюються не просто так, кожен з них є символом чогось. Наприклад, жар-птиця символізує щастя, стручок перцю захищає від лихих чар, гранат уособлює плодючість. Чоловіки в сюзані позначаються волошками, а молоді дівчата – маками.
Кожен орнамент в сюзані оригінальний / Фото pinterest
Цікаво те, що орнамент у сюзані побудований так, що у нього є початок, але немає завершення. За дуже давньою традицією, у вишивці неодмінно залишають маленький незакінчений орнаментальний фрагмент, це доповнює і без того глибокий філософський зміст.
Сюзані прикрашають предмети побуту та одяг / Фото pinterest
Від матері до доньки
За традицією сюзані створюються жіночими руками. Способи шиття і орнамент передається від матері до її доньки. Кожна сім’я має свої традиції декоративної вишивки.
Традиція вишивки сюзані передається від матері до доньки / Фото rode.land
На виготовлення сюзані майстрині витрачають від півтора до 2 років. Мати з родичками починає вишивати придане доньці, коли та є ще зовсім маленькою.
Традиційно сюзані вишивають лише жінки / Фото rode.land
З давніх-давен розшиті панно незмінно присутні в кожному будинку. Ними прикрашають стіни. За повір'ями вони охороняють дім від злих духів, а також приносять в сім'ю мир і достаток.
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