Древняя вышивка сюзане до сих пор является наиболее распространенным видом рукоделия узбекских женщин. Ею украшают праздничную одежду, покрывала, футляры для ножей, чехлы для чайников, зеркала и кошельки.

Вышивают сюзане вручную шелковыми или шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями. Преимущественно используют домотканое полотно, придерживаясь традиционных композиций и цветовых решений. Сначала узоры рисуют на ткани, а уже затем приступают непосредственно к вышиванию.

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Вышивка, как символ

В переводе с персидского языка "сузан" означает игла. В основу узбекских сюзане положены преимущественно растительные мотивы:

цветы – тюльпаны, гвоздики, ирисы;

деревья, листья и виноградные лозы;

встречаются также изображения птиц и животных, а также древние символы солнца и луны.



Сюзане с птицами, животными и рыбками / Фото pinterest

Каждый орнамент уникален. Узоры создаются не просто так, каждый из них является символом чего-то. Например, жар-птица символизирует счастье, стручок перца защищает от злых чар, гранат олицетворяет плодовитость. Мужчины в сюзане обозначаются васильками, а молодые девушки – маками.



Каждый орнамент в сюзане оригинальный / Фото pinterest

Интересно то, что орнамент в сюзане построен так, что у него есть начало, но нет конца. По очень древней традиции, в вышивке непременно оставляют маленький незаконченный орнаментальный фрагмент, это дополняет и без того глубокий философский смысл.



Сюзане украшают предметы быта и одежду / Фото pinterest

От матери к дочери

По традиции сюзане создаются женскими руками. Способы шитья и орнамент передается от матери к ее дочери. Каждая семья имеет свои традиции декоративной вышивки.



Традиция вышивки сюзане передается от матери к дочери / Фото rode.land

На изготовление сюзане ​мастера тратят от полутора до 2 лет. Мать с родственниками начинает вышивать приданое дочери, когда та еще совсем маленькая.



Традиционно сюзане вышивают только женщины / Фото rode.land

Издавна расшитые панно неизменно присутствуют в каждом доме. Ими украшают стены. По поверьям они охраняют дом от злых духов, а также приносят в семью мир и достаток.



Вышитые панно имеют сакральное значение / Фото rode.land