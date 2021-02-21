Невероятные орнаменты древней узбекской вышивки сюзане: удивительная подборка
Древняя вышивка сюзане до сих пор является наиболее распространенным видом рукоделия узбекских женщин. Ею украшают праздничную одежду, покрывала, футляры для ножей, чехлы для чайников, зеркала и кошельки.
Источник:Asia Adventures
Вышивают сюзане вручную шелковыми или шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями. Преимущественно используют домотканое полотно, придерживаясь традиционных композиций и цветовых решений. Сначала узоры рисуют на ткани, а уже затем приступают непосредственно к вышиванию.
Читайте также Удивительный талант: парень создает невероятные композиции на обычном листе
Вышивка, как символ
В переводе с персидского языка "сузан" означает игла. В основу узбекских сюзане положены преимущественно растительные мотивы:
- цветы – тюльпаны, гвоздики, ирисы;
- деревья, листья и виноградные лозы;
- встречаются также изображения птиц и животных, а также древние символы солнца и луны.
Сюзане с птицами, животными и рыбками / Фото pinterest
Каждый орнамент уникален. Узоры создаются не просто так, каждый из них является символом чего-то. Например, жар-птица символизирует счастье, стручок перца защищает от злых чар, гранат олицетворяет плодовитость. Мужчины в сюзане обозначаются васильками, а молодые девушки – маками.
Каждый орнамент в сюзане оригинальный / Фото pinterest
Интересно то, что орнамент в сюзане построен так, что у него есть начало, но нет конца. По очень древней традиции, в вышивке непременно оставляют маленький незаконченный орнаментальный фрагмент, это дополняет и без того глубокий философский смысл.
Сюзане украшают предметы быта и одежду / Фото pinterest
От матери к дочери
По традиции сюзане создаются женскими руками. Способы шитья и орнамент передается от матери к ее дочери. Каждая семья имеет свои традиции декоративной вышивки.
Традиция вышивки сюзане передается от матери к дочери / Фото rode.land
На изготовление сюзане мастера тратят от полутора до 2 лет. Мать с родственниками начинает вышивать приданое дочери, когда та еще совсем маленькая.
Традиционно сюзане вышивают только женщины / Фото rode.land
Издавна расшитые панно неизменно присутствуют в каждом доме. Ими украшают стены. По поверьям они охраняют дом от злых духов, а также приносят в семью мир и достаток.
Поделиться новостью