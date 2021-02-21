Неймовірні орнаменти стародавньої узбецької вишивки сюзані: дивовижна підбірка

Стародавня вишивка сюзані досі є найбільш поширеним видом рукоділля узбецьких жінок. Нею прикрашають святковий одяг, покривала, футляри для ножів, чохли для чайників, дзеркала та гаманці.

Вишивають сюзані вручну шовковими або вовняними нитками, пофарбованими рослинними барвниками. Переважно використовують домоткане полотно, дотримуючись традиційних композицій і колірних рішень. Спочатку візерунки малюють на тканині, а вже потім приступають безпосередньо до вишивання.

Читайте також Дивовижний талант: хлопець створює неймовірні композиції на звичайному листі

Вишивка як символ

У перекладі з перської мови "сузан" означає голка. В основу узбецьких сюзані покладено переважно рослинні мотиви:

квіти – тюльпани, гвоздики, іриси;

дерева, листя і виноградні лози;

зустрічаються також зображення птахів і тварин, а також стародавні символи сонця і місяця.



Сюзані з птахами, тваринами та рибками / Фото pinterest

Кожен орнамент унікальний. Візерунки створюються не просто так, кожен з них є символом чогось. Наприклад, жар-птиця символізує щастя, стручок перцю захищає від лихих чар, гранат уособлює плодючість. Чоловіки в сюзані позначаються волошками, а молоді дівчата – маками.



Кожен орнамент в сюзані оригінальний / Фото pinterest

Цікаво те, що орнамент у сюзані побудований так, що у нього є початок, але немає завершення. За дуже давньою традицією, у вишивці неодмінно залишають маленький незакінчений орнаментальний фрагмент, це доповнює і без того глибокий філософський зміст.



Сюзані прикрашають предмети побуту та одяг / Фото pinterest

Від матері до доньки

За традицією сюзані створюються жіночими руками. Способи шиття і орнамент передається від матері до її доньки. Кожна сім’я має свої традиції декоративної вишивки.



Традиція вишивки сюзані передається від матері до доньки / Фото rode.land

На виготовлення сюзані майстрині витрачають від півтора до 2 років. Мати з родичками починає вишивати придане доньці, коли та є ще зовсім маленькою.



Традиційно сюзані вишивають лише жінки / Фото rode.land

З давніх-давен розшиті панно незмінно присутні в кожному будинку. Ними прикрашають стіни. За повір'ями вони охороняють дім від злих духів, а також приносять в сім'ю мир і достаток.



Вишиті панно мають сакральне значення / Фото rode.land​