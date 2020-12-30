Друзі, до Нового року залишилось зовсім мало часу. Пропонуємо провести його з користю – навчитися готувати вишукані коктейлі на основі ігристих вин.

Минулого разу ми розмірковували, чи можна змішувати віскі та шампанське. Сьогодні разом із Сомельє в зелених штанях розкажемо, як приготувати сучасну версію коктейлю "Діамантовий фіз" із рожевим джином та ігристим вином. Для цього потрібно повернутися на більш ніж 150 років тому у "Залізний вік міксології".

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Що таке "Залізний вік міксології"?

Так у США називають період між винаходом першого коктейлю (коли це сталось – хтозна) та публікацією першого у світі книги про коктейлі "Гід бармена" у 1862 році.

Її автор Джеррі Томас працював менеджером театру і золотошукачем. Але справжнє "золото" він знайшов за барною стійкою. Джеррі був один із перших у світі, хто:

носив дорогі прикраси в барі (наприклад, золотий годинник);

використовував інструменти зі срібла;

прикрашав посуд коштовним камінням та металом;

ввів елементи шоу в барі: жонглював посудом та ефектно змішував напої.

Шоу Джеррі були настільки популярні, що він часто роз'їжджав по країні зі своїми виступами. Його тижневий заробіток перевищував зарплату президента США. Експерти називали його "Професором", бо він вмів поєднував інгредієнти як справжній вчений. Саме цей профі винайшов коктейль "фіз".

Гравюра Джеррі Томаса / Зображення Museum of the American Cocktail

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Як Джеррі Томас придумав "фіз"?

Він був першим, хто зауважив, що шипуча содова робить аромат напою більш інтенсивним. Класичний рецепт з'явився у його книзі. Це – суміш содової, соку лимона та джину.

Ідея "фізів" стала надпопулярною в США і отримала десятки варіантів: з яєчним білком – Silver Fizz, з жовтком – Golden Fizz, з яєчним білком та вершками – Ramos Gin Fizz.

На початку XX століття у готелі Belmont на Мангеттені придумали, мабуть, найвишуканішу (та найдорожчу) версію коктейлю – Diamond Fizz, де содову замінили ігристим. Це було настільки вдалим рішенням, що за словами історика коктейлів Девіда Уондрича, навіть легендарний паризький бармен Франк Майер додавав до своєї версії "фізу" ігристе вино. Він вважав його запорукою успіху напою.

Як приготувати сучасний "Діамантовий фіз"?

Пропонуємо вам рецепт сучасної версії коктейлю "Діамантовий фіз" – Pink Gin Fizz з рожевого джину та просекко (або з будь-яким іншим ігристим). Просто змішайте у келиху (можна з льодом або без):

порцію рожевого джину;

дві порції охолодженого ігристого вина.

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Прикрасьте його цедрою грейпфрута. Сомельє в зелених штанях підіймає келих Pink Gin Fizz за успіхи читачів та бажає у Новому році всім знайти "золото" у свої справі, як це зробив Джеррі Томас, коли винайшов "фіз".