Друзья, до Нового года осталось совсем мало времени. Предлагаем провести его с пользой – научится готовить изысканные коктейли на базе игристых вин.

В прошлый раз мы рассуждали, можно ли смешивать виски и шампанское. Сегодня вместе с Сомелье в зеленых штанах расскажем, как приготовить современную версию легендарного коктейля "Бриллиантовый физ" с розовым джином и игристым вином. Для этого нужно вернуться на более чем 150 лет назад в "Железный век миксологии".

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Что такое "Железный век миксологии"?

Так в США называют период между изобретением первого коктейля (когда это случилось – никто не знает) и публикацией первой в мире книги о коктейлях "Гид бармена" в 1862 году.

Ее автор Джерри Томас работал менеджером театра и золотоискателем. Но настоящее "золото" он нашел за барной стойкой. Джерри был одним из первых в мире, кто:

носил дорогие украшения в баре (к примеру, золотые часы);

использовал инструменты из серебра;

украшал посуду драгоценными камнями и металлом;

придумал развлекательные элементы в баре: жонглировал посудой и эффектно смешивал напитки.

Шоу Джерри были настолько популярны, что он часто разъезжал по стране со своими выступлениями. Его недельный заработок превышал зарплату президента США. Эксперты называли Джерри "Профессором", потому что он совмещал ингредиенты как настоящий ученый. Именно этот мастер изобрел коктейль "физ".

Гравировка Джерри Томаса / Изображение Museum of the American Cocktail

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Как Джерри Томас придумал "физ"?

Он был первым, кто заметил, что шипящая содовая делает аромат напитка более интенсивным. Классический рецепт появился в его книге. Это – смесь содовой, сока лимона и джина.

Идея "физов" стала сверхпопулярной в США и получила десятки вариантов: с яичным белком – Silver Fizz, с желтком – Golden Fizz, с яичным белком и сливками – Ramos Gin Fizz.

В начале XX века в гостинице Belmont на Манхэттене придумали, пожалуй, самую изысканную (и самую дорогую) версию коктейля – Diamond Fizz, где содовую заменили игристым. Это было настолько удачным решением, что по словам историка коктейлей Дэвида Уондрича, даже легендарный парижский бармен Франк Майер добавлял к своей версии "физа" игристое вино. Он считал его залогом успеха напитка.

Как приготовить современный "Бриллиантовый физ"?

Предлагаем вам рецепт современной версии коктейля "Бриллиантовый физ" – Pink Gin Fizz из розового джина и просекко (или с любым другим игристым). Просто смешайте в бокале (можно со льдом или без):

порцию розового джина;

две порции охлажденного игристого вина.

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Украсьте его полоской цедры грейпфрута. Сомелье в зеленых штанах поднимает бокал Pink Gin Fizz за успехи читателей и желает в Новом году всем найти "золото" в своем деле, как это сделал Джерри Томас, когда изобрел "физ".