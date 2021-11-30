Своїм цікавим досвідом поділилася тіктокерка з Німеччини. Дівчина спробувала перетворити свого колишнього в дуже оригінальний спосіб – вона стала заміною іншим.

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Дівчина вийшла заміж, щоб повернути колишнього

Вона насправді лише імітувала весілля, бо хотіла, щоб її коханий повернувся і «зупинив» її.

Згадую годину, коли я інсценувала своє весілля і влаштувала професійну фотосесію, щоб він написав мені,

– розповідає дівчина.



Ви заміж, щоб повернути колишнього / Фото Yahoo lifestyle

Вона поділилася світлинами з весільної фотосесії і повідомила, що хлопець тоді так і не написав нічого. Користувачі мережі були вражені такими ефектами та креативністю. Багато хто також відзначив, що "наречена" мала чудовий вигляд. Для фотосесії вона навіть придбала коня.

Одна з підписниць призналася, що колись робила те саме, але у неї вийшло повернути коханого:

Я зробила це, і він зупинив весілля та запропонував вийти за нього заміж,

– розповіла жінка.



Дівчині соромно за цю історію / Фото Yahoo lifestyle

Зараз дівчина згадує цю історію з усмішкою, тому вона вирішила розповісти про це у відео. Вона навіть трохи засоромилася, коли показала свої "весільні" світлини. Не всі коментатори зрозуміли такий "хід":

«Треба було провести знімання заручин».

"Що ти сказала б, якби колишній тобі освідчився? Який був план?".

"Чому це мало б змусити його повернутись".

"Зачекайте, а як ви будете виглядати, коли він дізнається, що це несправжнє весілля".

"Це може стати найкращим TikTok усіх часів".