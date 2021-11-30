Своим интересным опытом поделилась тиктокерка из Германии. Девушка попыталась вернуть своего бывшего очень оригинальным способом – она вышла замуж за другого.

Узнайте Вечер с вином: полусладкое белое игристое SHABO Classic и запеченная индейка

Девушка вышла замуж, чтобы вернуть бывшего

Она действительно только имитировала свадьбу, потому что хотела, чтобы ее любимый вернулся и "остановил" ее.

Вспоминаю время, когда я инсценировала свою свадьбу и устроила профессиональную фотосессию, чтобы он написал мне,

– рассказывает девушка.



Вышла замуж, чтобы вернуть бывшего / Фото Yahoo lifestyle

Она поделилась фотографиями из свадебной фотосессии и сообщила, что парень тогда так и не написал ничего. Пользователи сети были поражены такими усилиями и креативностью. Многие также отметили, что "невеста" выглядела великолепно. Для фотосессии она даже арендовала лошадь.

Одна из подписниц призналась, что когда-то делала то же, но у нее получилось вернуть любимого:

Я сделала это, и он остановил свадьбу и предложил выйти за него замуж,

– рассказала женщина.



Девушке стыдно за эту историю / Фото Yahoo lifestyle

Сейчас девушка вспоминает эту историю с улыбкой, поэтому решила рассказать об этом в видео. Она даже немного смутилась, когда показывала свои "свадебные" фотографии. Не все комментаторы поняли такой "ход":

"Нужно было провести снятие помолвки".

"Что бы ты сказала, если бы бывший тебе сделал предложение? Каков был план?".

"Почему это должно заставить его вернуться".

"Подождите, а как вы будете выглядеть, когда он узнает, что это ненастоящая свадьба".

"Это может стать лучшим TikTok всех времен".