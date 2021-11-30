Вийшла заміж, щоб повернути колишнього: що придумала тіктокерка
Джерело:Yahoo lifestyle
Люди часто після розставання з коханими роблять необдумані та часом нелогічні вчинки.
Своїм цікавим досвідом поділилася тіктокерка з Німеччини. Дівчина спробувала перетворити свого колишнього в дуже оригінальний спосіб – вона стала заміною іншим.
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Дівчина вийшла заміж, щоб повернути колишнього
Вона насправді лише імітувала весілля, бо хотіла, щоб її коханий повернувся і «зупинив» її.
Згадую годину, коли я інсценувала своє весілля і влаштувала професійну фотосесію, щоб він написав мені,
– розповідає дівчина.
Ви заміж, щоб повернути колишнього / Фото Yahoo lifestyle
Вона поділилася світлинами з весільної фотосесії і повідомила, що хлопець тоді так і не написав нічого. Користувачі мережі були вражені такими ефектами та креативністю. Багато хто також відзначив, що "наречена" мала чудовий вигляд. Для фотосесії вона навіть придбала коня.
Одна з підписниць призналася, що колись робила те саме, але у неї вийшло повернути коханого:
Я зробила це, і він зупинив весілля та запропонував вийти за нього заміж,
– розповіла жінка.
Дівчині соромно за цю історію / Фото Yahoo lifestyle
Зараз дівчина згадує цю історію з усмішкою, тому вона вирішила розповісти про це у відео. Вона навіть трохи засоромилася, коли показала свої "весільні" світлини. Не всі коментатори зрозуміли такий "хід":
- «Треба було провести знімання заручин».
- "Що ти сказала б, якби колишній тобі освідчився? Який був план?".
- "Чому це мало б змусити його повернутись".
- "Зачекайте, а як ви будете виглядати, коли він дізнається, що це несправжнє весілля".
- "Це може стати найкращим TikTok усіх часів".
Дехто відзначив, що на руці дівчини не було обручки, тому це могло стати причиною невдалої спроби повернути коханого.