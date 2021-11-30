Вийшла заміж, щоб повернути колишнього: що придумала тіктокерка

Люди часто після розставання з коханими роблять необдумані та часом нелогічні вчинки.

Своїм цікавим досвідом поділилася тіктокерка з Німеччини. Дівчина спробувала перетворити свого колишнього в дуже оригінальний спосіб – вона стала заміною іншим.

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Дівчина вийшла заміж, щоб повернути колишнього

Вона насправді лише імітувала весілля, бо хотіла, щоб її коханий повернувся і «зупинив» її.

Згадую годину, коли я інсценувала своє весілля і влаштувала професійну фотосесію, щоб він написав мені,

– розповідає дівчина.



Ви заміж, щоб повернути колишнього / Фото Yahoo lifestyle

Вона поділилася світлинами з весільної фотосесії і повідомила, що хлопець тоді так і не написав нічого. Користувачі мережі були вражені такими ефектами та креативністю. Багато хто також відзначив, що "наречена" мала чудовий вигляд. Для фотосесії вона навіть придбала коня.

Одна з підписниць призналася, що колись робила те саме, але у неї вийшло повернути коханого:

Я зробила це, і він зупинив весілля та запропонував вийти за нього заміж,

– розповіла жінка.



Дівчині соромно за цю історію / Фото Yahoo lifestyle

Зараз дівчина згадує цю історію з усмішкою, тому вона вирішила розповісти про це у відео. Вона навіть трохи засоромилася, коли показала свої "весільні" світлини. Не всі коментатори зрозуміли такий "хід":

«Треба було провести знімання заручин».

"Що ти сказала б, якби колишній тобі освідчився? Який був план?".

"Чому це мало б змусити його повернутись".

"Зачекайте, а як ви будете виглядати, коли він дізнається, що це несправжнє весілля".

"Це може стати найкращим TikTok усіх часів".

Дехто відзначив, що на руці дівчини не було обручки, тому це могло стати причиною невдалої спроби повернути коханого.