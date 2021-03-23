Візитна картка: десертний білий Херес SHABO Reserve

Напевно, вам відомо, що батьківщина Хереса (або шеррі – sherry, як його називають в англомовних країнах) – Іспанія. Родом це вино з міста Херес-де-ла-Фронтера, що в Андалусії, саме звідти й пішла його назва. Херес – це унікальне вино, яке завжди високо цінувалося не тільки в Іспанії, але й за її межами.

Згадка про нього зустрічається в мавританській поезії, в літописах Колумба, у творах Шекспіра, Дікенса, Едгара По й Оскара Вайльда. Херес – вино-"довгожитель". У старовинних підвалах деяких іспанських виноробів, наприклад Педро Домек, є хереси, вік яких – 150-250 років. Вражає, чи не так?

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Втім, не менше, ніж його історія, вражає й технологія виробництва Хереса, яка відрізняється від технології виробництва інших вин. Називається вона "хересування". Хересування – це біологічний процес, що відбувається під час витримки вина в дубових бочках під плівкою хересних дріжджів, які належать до виду Saccharomyces. Ці дріжджі утворюють на поверхні вина в неповних бочках плівку під назвою flor, завдяки життєдіяльності якої вино набуває особливої ​​ароматики й смаку. Такий процес може тривати від кількох місяців до кількох років. Згодом дріжджова плівка (флор) поступово опускається на дно бочки й при розливі не потрапляє до пляшки.

Зараз єдиним виробником сухого Хереса в Україні є компанія SHABO – це одне з вин, якими особливо славиться цей бренд. До речі, у 2017 році сухий Херес SHABO Reserve був відзначений срібною медаллю лондонського міжнародного конкурсу International Wine Challenge.

У колекції SHABO Reserve представлений також і десертний білий Херес SHABO Reserve. Пропонуємо вам продегустувати його, насолодитися його складним ароматом й елегантним смаком та обговорити гастрономічні пари до цього унікального вина.

Фото SHABO

Сорти: бленд винограду білих сортів з високим вмістом цукру – Аліготе та Ркацителі, а також унікального автохтонного сорту Тельті-курук. Все лози вирощені на власних виноградниках SHABO. Для створення вин з колекції Reserve використовують виноград, зібраний вручну на кращих ділянках теруару Шабо.

Виноград сорту Тельті-курук (про цей сорт ми вже писали тут) вирощений на кореневласних виноградниках в теруарі Шабо. Це найбільші виноградники кореневласного Тельті-курук, площею понад 40 гектарів, закладені у 1972 році. Вони розташовані в Одеській області й належать виноробній компанії SHABO.

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Стиль: десертний білий Херес. Процес хересування цих вин відбувається у 200-літньому історичному підвалі, який був закладений швейцарськими колоністами, які прибули в Шабо у середині 19 століття. Триває процес хересування не менше 1,5 років. Бочки в підвалі розташовані за однією зі старовинних іспанських систем "солера". Якщо коротко, принцип її в тому, що в бочки в процесі хересування не доливають молоде вино, на відміну від більш популярної системи "солера-кріадера." Бочки наповнюють на 80%, щоб співвідношення площі поверхні вина до його об'єму було великим – так забезпечують вільний доступ кисню. Вплив дріжджової плівки на майбутній херес величезний, оскільки саме її наявність визначає характер майбутнього Хереса. Після процесу хересування вино знімають з дріжджового осаду, обробляють (фільтрують) і спиртують виноматеріалом, який витримувався не менше 1 року і докріпився якісним пшеничним спиртом. Щоб досягнути потрібного рівню солодкості, десертний Херес додатково купажують з натуральним солодким концентрованим виноградним соком. Процес виготовлення Хереса в колекції Reserve – складний і трудомісткий, на кожному етапі його контролюють експерти компанії SARL Derenoncourt (Франція).

Колір: золотистий, приємно насолоджуватися грою світла в келиху.

Аромат: насичений, домінують ноти підсмажених лісових горіхів і мигдалю.

Смак: м'який, округлий, елегантний солодкий горіховий післясмак.

Подача: подавати рекомендуємо охолодженим до температури +8 / +12 С в спеціальному келиху для десертних вин, з чашею у формі тюльпана.

З чим поєднувати: прислухаємося до порад досвідчених сомельє й експертів SHABO.

Десертний білий Херес SHABO Reserve прекрасно поєднується не тільки з десертами. Спробуйте його з паштетом з гусячої або качиної печінки – таке поєднання вас просто зачарує.

Спробуйте Херес з печінковим паштетом / Фото istockphoto

В пару до цього Хереса візьміть пряні сири: Горгонзолу, Рокфор, Дорблю. Їх насичений смак створить приємний контраст з солодкістю Хереса, а вершкова текстура делікатно доповнить горіхові ноти в післясмаку вина.

Обирайте до Хереса сири з яскравим смаком / Фото istockphoto

Десертний білий Херес SHABO Reserve добре поєднується з легкими десертами й фруктами, та сам по собі є прекрасним солодким діжестівом. До речі, спробуйте полити цим Хересом вершковий пломбір – це чарівно!

Вершковий пломбір чудово поєднується з Хересом / Фото istockphoto

Придбати десертний білий Херес SHABO Reserve можна в інтернет-магазині shaboshop.