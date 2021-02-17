Візитна картка: ігристе вино SHABO напівсолодке біле

Можливо, хтось із винних снобів презирливо зморщить ніс при згадці напівсолодких ігристих. Але ми з вами якраз-таки здатні оцінити переваги цієї категорії вин і підібрати до них прекрасні гастрономічні пари – хоча, щиро кажучи, пити їх приємно і без гастрономічного супроводу.

Джерело: 24 канал

Напівсолодке ігристе призначене не тільки для урочистих випадків або для новачків, які віддають перевагу більш солодким винам. Це – вино для веселощів, галасливої компанії або задушевної бесіди, будь-який варіант підійде. Напівсолодкі ігристі бувають вельми витонченими, славляться яскравою ароматикою і свіжим смаком, а головне – створюють чудовий настрій.

Читайте також Візитна картка: SHABO Grande Reserve Saperavi

Напівсолодке шампанське виробляють провідні доми Шампані, напівсолодкі ігристі з Італії, Іспанії, Німеччини та інших країн впевнено підкорюють серця винолюбів по всьому світу. Україна – не виняток: якісні натуральні напівсолодкі ігристі вина у нас дуже популярні. Представляємо вашій увазі напівсолодке біле ігристе SHABO: дегустуємо, описуємо, підбираємо гастрономічні поєднання.

Сорт: бленд (купаж) європейських сортів – Рислінг, Піно Блан, Аліготе і знаменитого автохтона – Тельті-Курук. Лози Рислінга, Піно Блана і Аліготе були придбані в Європі з урахуванням особливостей ґрунтів Шабо і прекрасно розвинулися в умовах шабського терруару. Тельті-Курук вирощений на кореневласних виноградниках в цьому ж терруарі. Це – найбільш обширні виноградники кореневласного Тельті-Курук, площею 50 га, закладені в 1972 році, розташовані вони в Одеській області і належать виноробній компанії SHABO.

Стиль вина: натуральне ігристе вино, створене за технологією Charmat (про цю технологію ми писали тут). Стилістика цього легкого ігристого тонка, з легкими квітково-фруктовими нотками. Контроль якості на кожному етапі виробництва здійснюють експерти SARL Derenoncourt (Франція) та Institut Oenologique De Champagne (Франція, Шампань).

Колір: яскравий світло-солом'яний.

Аромат: яскравий; такий, що запам'ятовується. Домінуючі ноти в ароматі – білий персик, цитрусові, чайна троянда. Також в ньому присутні відтінки тропічних фруктів – ананас, лічі.

Смак: в ньому відчувається гармонійне поєднання солодощів та свіжості. Післясмак тривалий і приємний.

Загальне враження: гармонійне, збалансоване, ароматне і свіже вино. Пити із задоволенням!

Рекомендована температура подачі: +8 / + 10С.

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO

Фото: SHABO

З чим його пити?

Безумовно, напівсолодке біле ігристе SHABO прекрасне як аперитив. Однак, в силу своєї свіжості і насиченої ароматики, воно добре поєднується з деякими продуктами і стравами. Нижче – рекомендації від експертів SHABO.

Ви можете вдало комбінувати це напівсолодке ігристе з молодими сирами і свіжими фруктами – поєднання буде безпрограшним. Солодкість і кислотність вина чудово співпрацює з солодкістю і кислотністю фруктів, а також – із ніжним вершковим смаком сирів.

Фрукти і молоді сири добре поєднуються із напівсолодким ігристим. Фото: Daria / Pexels

Варіанти з основними стравами також вітаються: напівсолодке біле ігристе SHABO радимо продегустувати з лососем, приготованим на грилі. Поєднання вас приємно здивує! Також можна вживати це вино зі стравами з білого м'яса птиці – індички або курки, наприклад, в апельсиновому соусі.

Дегустуйте напівсолодке ігристе SHABO з лососем, приготованим на грилі. Фото: Sebastian Coman / Pexels

Напівсолодке біле ігристе SHABO можна придбати в онлайн-магазині shaboshop, а також – в провідних торгових мережах України.