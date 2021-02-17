Возможно, кое-кто из винных снобов презрительно сморщит нос при упоминании полусладких игристых. Но мы с вами как раз-таки способны оценить достоинства этой категории вин и подобрать к ним прекрасные гастрономические пары — хотя, по правде говоря, пить их приятно и без гастрономического сопровождения.

Источник: 24 канал

Полусладкое игристое предназначено не только для торжественных случаев или для новичков, которые предпочитают более сладкие вина. Это – вино для веселья, шумной компании или задушевной беседы, любой вариант подойдет. Полусладкие игристые бывают весьма изящными, славятся яркой ароматикой и свежим вкусом, а главное – создают отличное настроение.

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Полусладкое шампанское производят ведущие дома Шампани, полусладкие игристые из Италии, Испании, Германии и других стран уверенно покоряют сердца винолюбов по всему миру. Украина – не исключение: качественные натуральные полусладкие игристые вина у нас очень популярны. Представляем вашему вниманию полусладкое белое игристое SHABO: дегустируем, описываем, подбираем гастрономические сочетания.

Сорт: бленд (купаж) европейских сортов – Рислинг, Пино Блан, Алиготе, и знаменитого автохтона – Тельти-Курук. Лозы Рислинга, Пино Блана и Алиготе были приобретены в Европе с учетом особенностей почв Шабо и прекрасно развились в условиях шабского терруара. Тельти-Курук выращен на корнесобственных виноградниках в этом же терруаре. Это – самые обширные виноградники корнесобственного Тельти-Курук, площадью 50 га, заложенные в 1972 году, находятся они в Одесской области и принадлежат винодельческой компании SHABO.

Стиль вина: натуральное игристое вино, созданное по технологии Charmat (об этой технологии мы писали здесь). Стилистика этого легкого игристого тонкая, с легкими цветочно-фруктовыми нотками. Контроль качества на каждом этапе производства осуществляют эксперты SARL Derenoncourt (Франция) и Institut Oenologique De Champagne (Франция, Шампань).

Цвет: яркий светло-соломенный

Аромат: яркий, запоминающийся. Доминирующие ноты в аромате – белый персик, цитрусовые, чайная роза. Также в нем присутствуют оттенки тропических фруктов – ананас, личи.

Вкус: в нем ощущается гармоничное сочетание сладости и свежести. Послевкусие продолжительное и приятное.

Общее впечатление: гармоничное, сбалансированное, ароматное и свежее вино. Пить с удовольствием!

Рекомендуемая температура подачи: +8 / +10С.

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Фото: SHABO

С чем его пить?

Безусловно, полусладкое белое игристое SHABO прекрасно в качестве аперитива. Однако, в силу своей свежести и насыщенной ароматики, оно хорошо сочетается с рядом продуктов и блюд. Ниже – рекомендации от экспертов SHABO.

Вы можете удачно комбинировать это полусладкое игристое с молодыми сырами и свежими фруктами – сочетание будет беспроигрышным. Сладость и кислотность вина отлично сотрудничает со сладостью и кислотностью фруктов, а также – с нежным сливочным вкусом сыров.

Фрукты и молодые сыры хорошо сочетаются с полусладким игристым. Фото: Daria / Pexels

Варианты с основными блюдами также приветствуются: полусладкое белое игристое SHABO советуем продегустировать с лососем, приготовленным на гриле. Сочетание вас приятно удивит! Также можно употреблять это вино с блюдами из белого мяса птицы – индейки или курицы, например, в апельсиновом соусе.

Дегустируйте полусладкое игристое SHABO с лососем, приготовленным на гриле. Фото: Sebastian Coman / Pexels

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