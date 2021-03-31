Візитна картка: коньяк України SHABO Modern Collection 3*

Майстри коньячної справи вважають, що коньяк – це плід любові землі й бочки. Земля насичує виноград ароматами та смаками, а бочка не просто їх розкриває, але трансформує, робить комплексними, багатогранними. Так народжується напій, який люблять і поважають поціновувачі в усьому світі.

Ароматичні та смакові властивості коньяку формуються завдяки коньячним спиртам. Унікальний купаж, теруарні особливості та технологія виробництва визначають той букет, який ми будемо відчувати у келиху. Пропонуємо вам продегустувати разом з нами коньяк України з нової колекції SHABO – Modern Collection 3* і переконатися в цьому!

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Цей продукт цілком можна назвати "коньяком нового покоління": технологи SHABO провели близько року в пошуках "того самого" аромату й смаку, які будуть відповідати запиту сучасного споживача. В основі SHABO Modern Collection 3* – європейський сорт Аліготе, грузинський сорт Ркацителі – саме з цих сортів, вирощених на кращих ділянках теруару Шабо, створені коньячні спирти, що сформували унікальний купаж цього коньяку.

Крім унікального купажу, для створення SHABO Modern Collection 3* використовували класичну французьку технологію викурювання спиртів, а також витримку в баріках з американського і французького дуба різного ступеня обсмаження.

Що вийшло в результаті такої тривалої та копіткої роботи? Читайте в наших дегустаційних нотатках!

Фото SHABO

Колір: золотисто-бурштиновий.

Аромат: приємний букет з легкими квітково-ванільними тонами і нотою мигдалю.

Смак: м'який, гармонійний, округлий, з приємним післясмаком.

Загальне враження: збалансований, м'який і ароматний коньяк з чистою ароматикою, без зайвої спиртуозності.

Рекомендована температура подачі: чому взагалі важлива температура подачі коньяку? На оптимальній позначці температури аромати коньяку починають випаровуватися і розкриватись у всій своїй повноті. Важливо зловити цю позначку.

Для подачі SHABO Modern Collection 3* найбільш оптимальною буде температура +18 С /+20 С.

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З чим поєднувати SHABO Modern Collection 3*?

В кінці трапези – з кавою. Коньяк і кава – це класика. Чашка міцного ароматного еспресо і коньяк – прекрасний дижестив.

Чудове класичне поєднання кави та коньяку / Фото iStock

Гарною парою до нього стануть злегка обсмажені горіхи – мигдаль, фундук, фісташки.

Спробуйте обсмажені горіхи з коньяком / Фото Pexels

Прекрасно поєднується SHABO Modern Collection 3* з фруктами – підійдуть соковита груша, нектарини, персики, виноград, інжир. Солодкість і кислотність фруктів, їх насичена ароматика доповнюють і відтіняють органолептичні властивості коньяку.

Виноград та інжир добре поєднуються з коньяками / Фото Pexels

Придбати коньяк України SHABO Modern Collection 3* можна в інтернет-магазині SHABO.