Мастера коньячного дела считают, что коньяк – это плод любви земли и бочки. Земля насыщает виноград ароматами и вкусами, а бочка не просто их раскрывает, но трансформирует, делает комплексными, многогранными. Так рождается напиток, который любят и уважают ценители во всем мире.

Ароматические и вкусовые свойства коньяка формируются благодаря коньячным спиртам. Уникальный купаж, терруарные особенности и технология производства определяют тот букет, который мы будем чувствовать в бокале. Предлагаем вам продегустировать вместе с нами коньяк Украины из новой коллекции SHABO – Modern Collection 3* и убедиться в этом!

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Этот продукт вполне можно назвать "коньяком нового поколения": технологи SHABO провели около года в поисках "того самого" аромата и вкуса, которые будут соответствовать запросу современного потребителя. В основе SHABO Modern Collection 3* – европейский сорт Алиготе, грузинский сорт Ркацители – именно из этих сортов, выращенных на лучших участках терруара Шабо, созданы коньячные спирты, сформировавшие уникальный купаж этого коньяка.

Помимо уникального купажа, для создания SHABO Modern Collection 3* использовали классическую французскую технологию выкуривания спиртов, а также выдержку в барриках из американского и французского дуба разной степени обжарки.

Что получилось в итоге такой длительной и кропотливой работы? Читайте в наших дегустационных заметках!

Фото SHABO

Цвет: золотисто-янтарный.

Аромат: приятный букет с легкими цветочно-ванильными тонами и нотой миндаля.

Вкус: мягкий, гармоничный, округлый, с приятным послевкусием.

Общее впечатление: сбалансированный, мягкий и ароматный коньяк с чистой ароматикой, без излишней спиртуозности.

Рекомендуемая температура подачи: почему вообще важна температура подачи коньяка? На оптимальной отметке температуры ароматы коньяка начинают испаряться и раскрываться во всей своей полноте. Важно поймать эту отметку.

Для подачи SHABO Modern Collection 3* оптимальной будет температура +18 С / +20 С.

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C чем сочетать SHABO Modern Collection 3*?

В конце трапезы – с кофе. Коньяк и кофе – это классика. Чашка крепкого ароматного эспрессо и коньяк – прекрасный дижестив.

Замечательное классическое сочетание кофе и коньяка / Фото iStock

Хорошей парой к нему станут слегка обжаренные орехи – миндаль, фундук, фисташки.

Попробуйте обжаренные орехи с коньяком / Фото Pexels

Прекрасно сочетается SHABO Modern Collection 3* с фруктами – подойдут сочная груша, нектарины, персики, виноград, инжир. Сладость и кислотность фруктов, их насыщенная ароматика дополняют и оттеняют органолептические свойства коньяка.

Виноград и инжир хорошо сочетаются с коньяками / Фото Pexels

Приобрести коньяк Украины SHABO Modern Collection 3* можно в интернет-магазине SHABO.