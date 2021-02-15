Чи знаєте ви, що досить довгий час величезною популярністю серед європейської знаті користувалися солодкі ігристі? Неймовірно, але факт: до середини 19 століття при кращих дворах Європи надавали перевагу винам Шампані, в яких вміст цукру становив ... 150 грамів на 1 літр!

Для порівняння, в наші дні, згідно з офіційною класифікацією вин Шампані, десертні шампанські містять 50 і більше грамів цукру на 1 літр, однак навряд чи нам вдасться знайти вина з показником 150 грамів.

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Однак в 1874 році Віктор Ламбер, французький винороб, який управляв погребами Поммері в Шампані, справив мініреволюцію. Він розробив технологію ферментації, що перетворює винну кислоту в молочну. Завдяки цьому відкриттю з'явився брют – категорія шампанських та ігристих вин з мінімальним вмістом цукру.

Нам потрібно вино якомога більше сухе, але без різкості ... Воно має бути м'яким і оксамитовим на смак ... І найголовніше, воно повинно бути витонченим,

– розмірковував Віктор Ламбер

Що ж, у нього все вийшло!

Послідовники Ламбера на цьому не зупинилися і створили ігристе вино extra brut. Якщо brut – дуже сухе ігристе, то еxtra brut – це дуже-дуже сухе ігристе. Особливість його полягає в тому, що після процесу дегоржажу (очищення, видалення дріжджового осаду) в пляшку додають дозажний лікер, який містить мінімум цукру. В результаті виходить ігристе, що містить менш як 6 г цукру на літр, при цьому – ароматне, з освіжаючою, але не різкою кислотністю. Хочете спробувати? Давайте продегустуємо SHABO Classic Extra Brut.

Фото SHABO

Сорт: європейські сорти – Піно Нуар, Шардоне, Рислінг, український автохтон- Тельті-Курук. Виноградні лози Піно Нуар, Шардоне, Рислінг були придбані в Європі з урахуванням особливостей ґрунтів Шабо і висаджені на кращих ділянках теруару. Лози Тельті-Курук – кореневласні, походять із материнських лоз 1978 року, через які вино набуває унікальні ароматичні та смакові характеристики.

Стиль: біле ігристе вино Екстра Брют, створене за класичним методом (вторинне бродіння, або шампанізація, відбувається в пляшках). Класична технологія шампанізації в пляшці передбачає довгу витримку ігристого вина безпосередньо в пляшці на тонкому дріжджовому осаді не менше 9 місяців, в цьому випадку ми пробуємо 3-х літнє ігристе. В ході витримки це ігристе набуває характерної ароматики, яка відрізняє вина, створені за класичним методом – з типовими нотами здобного тіста, стиглими фруктовими тонами. Аромат вина стає більш вишуканим і комплексним. При цьому, в смаку і ароматі цього вина збережена свіжість, що дуже важливо для ігристих. Тому, з урахуванням витримки в пляшці, SHABO Classic Brut стає особливим – з яскраво вираженими смаком і ароматом, який виділяють для себе цінителі витриманих ігристих.

Обладнання будинку ігристих вин SHABO – одне з кращих в Європі. Рекомендуємо вам відвідати Центр культури вина SHABO і обов'язково – Дім ігристих вин, ви будете вражені. Контроль якості на кожному етапі виробництва вин SHABO, в тому числі і Classic Extra Brut, здійснюють експерти SARL Derenoncourt (Франція) і Institut Oenologique De Champagne (Франція, Шампань).

Колір: світло-солом'яний, перляж (гра бульбашок в бокалі) тривалий, стабільний.

Аромат: домінують елегантні тони білих квітів, персика і здоби. Також відчуваються делікатні мінеральні та цитрусові ноти.

Смак: свіжий, з виразною кислотністю, округлий. Післясмак тривалий і приємний.

Загальне враження: освіжаюче, тонке, елегантне і добре збалансоване вино. Прекрасно підійде як "на кожен день", так і для особливих випадків.

Рекомендована температура подачі: від + 8С до + 10С. Келих – можна взяти flute, спробуйте також більш вишукану форму "тюльпан": так само, як і "флейта", цей келих підтримує активну гру бульбашок, але робить це більш м'яко і елегантно, ніж "флейта". Ширша чаша дає аромату можливість розкритися повніше, а звуження чаші зверху концентрує аромат, забезпечуючи максимальне задоволення від цього ігристого.

Рекомендовані гастрономічні поєднання: експерти SHABO рекомендують поєднувати Classic Extra Brut з молодими сирами – м'якими білими, з блакитною і білою цвіллю, підійдуть також Едам, Тільзитер і Грана Падано.

SHABO Classic Extra Brut чудово поєднується з молодими сирами / Фото Freepik

Традиційно, це ігристе добре поєднується з устрицями, молюсками і різноманітними морепродуктами. Прекрасна комбінація – SHABO Classic Extra Brut, лосось, приготований на пару, і свіжа молода спаржа al dente. Кислотність і дріжджові ноти в ароматі ігристого прекрасно відтіняють смакові і ароматичні особливості цієї страви.

Ігристе екстра брют поєднуйте з лососем на пару і молодий спаржею / Фото Freepik

Ну і, звичайно ж, свіжі фрукти – ароматні, соковиті кисло-солодкі – нектарини, персики, груші, яблука, виноград, цитрусові.



Свіжі фрукти прекрасно доповнюють ігристе по класиці / Фото Freepik

Нагороди: це ігристе не обійшли увагою експертні журі авторитетних міжнародних конкурсів. SHABO Classic Extra Brut відзначено нагородами International Wine Challenge і Decanter World Wine Awards (Великобританія).

Придбати SHABO Classic Extra Brut можна в інтернет-магазині SHABO.