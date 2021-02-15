Знаете ли вы, что достаточно долгое время огромной популярностью среди европейской знати пользовались сладкие игристые? Невероятно, но факт: до середины 19 века при лучших дворах Европы предпочитали вина Шампани, в которых содержание сахара составляло… 150 г на 1 литр!

Для сравнения, в наши дни, согласно официальной классификации вин Шампани, десертные шампанские содержат 50 и более граммов сахара на 1 литр, однако вряд ли нам удастся найти вина с показателем 150 г.

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Однако в 1874 году Виктор Ламбер, французский винодел, управляющий погребами Поммери в Шампани, произвел мини-революцию. Он разработал технологию ферментации, превращающую винную кислоту в молочную. Благодаря этому открытию появился брют – категория шампанских и игристых вин с минимальным содержанием сахара.

Нам нужно вино как можно более сухое, но без резкости… Оно должно быть мягким и бархатистым на вкус… И самое главное, оно должно быть утонченным,

– размышлял Виктор Ламбер.

Что же, у него все получилось!

Последователи Ламбера на этом не остановились и создали игристое вино extra brut. Если brut – очень сухое игристое, то еxtra brut – это очень-очень сухое игристое. Особенность его состоит в том, что после процесса дегоржажа (очистки, удаления дрожжевого осадка) в бутылку добавляют дозажный ликер, который содержит минимум сахара. В результате получается игристое, содержащее менее 6 г сахара на литр, при этом – ароматное, с освежающей, но не резкой кислотностью. Хотите попробовать? Давайте продегустируем SHABO Classic Extra Brut.

Фото SHABO

Сорт: европейские сорта – Пино Нуар, Шардоне, Рислинг, украинский автохтон- Тельти-Курук. Виноградные лозы Пино Нуар, Шардоне, Рислинг были приобретены в Европе с учетом особенностей почв Шабо и высажены на лучших участках терруара. Лозы Тельти-Курук – корнесобственные, происходят из материнских лоз 1978 года, за счёт чего вино приобретает уникальные ароматические и вкусовые характеристики.

Стиль: белое игристое вино Экстра Брют, созданное по классическому методу (вторичное брожение, или шампанизация, происходит в бутылках). Классическая технология шампанизации в бутылке предполагает долгую выдержку игристого вина непосредственно в бутылке на тонком дрожжевом осадке не менее 9 месяцев, в данном случае мы пробуем 3-х летнее игристое. В ходе выдержки это игристое приобретает характерную ароматику, которая отличает вина, созданные по классическому методу – с типичными нотами сдобного теста, спелыми фруктовыми тонами. Аромат вина становится более изысканным и комплексным. При этом, во вкусе и аромате этого вина сохранена свежесть, что очень важно для игристых. Поэтому, с учетом выдержки в бутылке, SHABO Classic Brut становится особенным – с ярко выраженными вкусом и ароматом, который выделяют для себя ценители выдержанных игристых.

Оборудование Дома игристых вин SHABO – одно из лучших в Европе. Рекомендуем вам посетить Центр культуры вина SHABO и обязательно – Дом игристых вин, вы будете поражены. Контроль качества на каждом этапе производства вин SHABO, в том числе и Classic Extra Brut, осуществляют эксперты SARL Derenoncourt (Франция) и Institut Oenologique De Champagne (Франция, Шампань).

Цвет: светло-соломенный, перляж (игра пузырьков в бокале) длительный, стабильный.

Аромат: доминируют элегантные тона белых цветов, персика и сдобы. Также ощущаются деликатные минеральные и цитрусовые ноты.

Вкус: свежий, с выразительной кислотностью, округлый. Послевкусие длительное и приятное.

Общее впечатление: освежающее, тонкое, элегантное и прекрасно сбалансированное вино. Прекрасно подойдет как "на каждый день", так и для особых случаев.

Рекомендуемая температура подачи: от +8С до +10С. Бокал – можно взять flute, попробуйте также более изысканную форму "тюльпан": так же, как и "флейта", этот бокал поддерживает активную игру пузырьков, но делает это более мягко и элегантно, чем "флейта". Более широкая чаша даёт аромату возможность раскрыться более полно, а сужение чаши сверху концентрирует аромат, обеспечивая максимальное удовольствие от этого игристого.

Рекомендованные гастрономические сочетания: эксперты SHABO рекомендуют сочетать Classic Extra Brut с молодыми сырами – мягкими белыми, с голубой и белой плесенью, подойдут также Эдам, Тильзитер и Грана Падано.

SHABO Classic Extra Brut отлично сочетается с молодыми сырами / Фото Freepik

Традиционно, это игристое хорошо сочетается с устрицами, моллюсками и разнообразными морепродуктами. Отличная комбинация – SHABO Classic Extra Brut, лосось, приготовленный на пару, и свежая молодая спаржа al dente. Кислотность и дрожжевые ноты в аромате игристого прекрасно оттеняют вкусовые и ароматические особенности этого блюда.



Игристое экстра брют сочетайте с лососем на пару и молодой спаржей / Фото Freepik

Ну и, конечно же, свежие фрукты – ароматные, сочные кисло-сладкие – нектарины, персики, груши, яблоки, виноград, цитрусовые.



Свежие фрукты прекрасно дополняют игристое по классике / Фото Freepik

Награды: это игристое не обошли вниманием экспертные жюри авторитетных международных конкурсов. SHABO Classic Extra Brut отмечено наградами International Wine Challenge и Decanter World Wine Awards (Великобритания).

Приобрести SHABO Classic Extra Brut можно в интернет-магазине SHABO.