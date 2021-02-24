Чи знаєте ви, які сорти винограду вважаються найпопулярнішими в світі? Швидше за все, відповідь вам відома: звичайно ж, це Каберне Совіньон і Мерло, головні сорти великого французького винного регіону Бордо, які ростуть зараз практично у всіх виноробних країнах світу.

Каберне Совіньон – найпоширеніший технічний сорт винограду у світі. Не бійтеся слова "технічний" – воно означає, що з цього винограду виробляють вино, на відміну від столових сортів, які вживають в їжу. Столові сорти більш соковиті і приємні на смак, але саме з цих сортів винограду отримати якісне вино неможливо. Для виробництва вина підходять тільки технічні сорти.

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Свою популярність сорт Каберне Совіньон придбав цілком заслужено. Вино з нього виходить чудове: потужне, насичене, ягідно-фруктове, здатне довго зберігатися й з часом покращувати свої ароматичні смакові якості.

На другому місці за поширенням в світі – Мерло. Його назва перекладається з окситанської (стародавньої мови півдня Франції) як "молодий чорний дрізд" – може, через темно-сизий колір лози, а може – через любов цих птахів поласувати його ягодами. Ягоди у Мерло більші, з відносно тонкою шкіркою, і насиченість кольору більш яскрава, в порівнянні з Каберне Совіньон. Вино виходить потужне, більше фруктово-ягідного напрямку, з дуже великим потенціалом до пляшкової витримки при правильному підході.

Каберне Совіньон і Мерло – дует, який становить основу так званого "Бордоського бленду" і обов'язково присутній у всіх купажованих винах Бордо. Цей дует може бути доповнений низкою інших червоних сортів, які ростуть в регіоні, проте Каберне Совіньон і Мерло присутні в бленді за замовчуванням. Поняття "Бордоський бленд" не належить до офіційної класифікації вин. Швидше, це якийсь професійний жаргон, який, хоча і не використовується на етикетках, але іноді зустрічається на контретикетках і часто вживається сомельє і винними експертами. Тому ви можете запам'ятати це словосполучення і здивувати їм друзів при нагоді!

Каберне Совіньон і Мерло прекрасно доповнюють один одного. Хочете спробувати? Пропонуємо вам продегустувати SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot.

Фото SHABO

Сорт: купаж SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot створений з європейських сортів Каберне Совіньон і Мерло. Лози цих сортів були завезені з Європи і висаджені на найбільш цінних ділянках теруару Шабо, прекрасно проявляючи себе в місцевих умовах. Виноград, з якого створюються вина в колекції Grande Reserve, збирають вручну і протягом 15 хвилин з моменту збору рефрижераторами доставляють з виноградників до цехів для переробки. Всі грона проходять два етапи сортування, щоб уникнути попадання неякісних або недозрілих ягід в чан. Переробка винограду проводиться з трьохетапним сортуванням кожної ягоди. Переробляють виноград на найсучаснішому обладнанні з точним контролем температури, що дуже важливо для отримання і збереження його сортовий ароматики. Далі – бродіння: його проводять в дубових чанах, також обов'язково контролюючи температуру в процесі. Цей процес відбувається у відділенні мікровиноробства SHABO – тут винороби працюють над винами з преміальних колекцій бренду.

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Бродіння проходить в дубових чанах / Фото SHABO

Відділ мікровиноробства / Фото SHABO

Стиль: тихе сухе червоне вино, витримане в дубових французьких баріках не менше 10 місяців. Лімітована колекція (від 2000 до 5000 пляшок в рамках одного вінтажу). Це вино має хороший потенціал пляшкової витримки (не менше 5-7 років) і цілком гідне того, щоб його заклали в енотеку.

Колір: насичено-червоний з рубіновим відтінком

Аромат: в ньому відчуваються розкішні відтінки стиглих темних фруктів (вишня, чорниця, слива, чорна смородина) з ідеально інтегрованими дубовими тонами (трохи ванілі, делікатні нотки шоколаду).

Смак: повнотіле, округле і збалансоване вино, з відчутними елегантними танінами, облагородженими витримкою, і приємним, тривалим післясмаком.

Загальне враження: благородство, вишуканість, комплексність, баланс. Вино, гідне уважної і вдумливої ​​дегустації. Порадує колекціонерів.

Рекомендована температура подачі: уникайте переохолодження! Оптимальна температура подачі для насичених витриманих червоних вин, в тому числі і для SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot – від +16 С до +18 С. Келих – звичайно ж, класичний Бордо.

"Бордоський" келих / Фото Riedel

Рекомендовані гастрономічні поєднання: до серйозного вина потрібна серйозна гастрономія, вважають експерти SHABO. Grande Reserve Cabernet-Merlot насичене танінами, які прекрасно доповнюють смак м'ясних страв, а велика кількість антиоксидантів, які містяться в ньому, добре розщеплює тваринні жири.

Кращою парою до цього вина стане червоне м'ясо – дичина, яловичина. Ідеально пасуватиме стейк обсмажування rare або medium-rare.

Стейк medium-rare добре поєднується з Каберне-Мерло / Фото istockphoto

Червоне вино і сир – це класика, і без неї нікуди. Прекрасний дует з SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot складуть витримані сири, наприклад, Грюйєр, Манчего, Чедер, Пармезан.

В пару до Каберне-Мерло спробуйте зрілі сири / Фото Unsplash

В пару до Каберне-Мерло спробуйте витриманий Грюйєр / Фото Unsplash

Якщо хочете поекспериментувати зі своїми рецепторами, спробуйте SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot з чорним шоколадом або шоколадним десертом. Важливо, щоб він не був занадто солодким. Делікатні ноти шоколаду, присутні в ароматиці цього вина, прекрасно зіграють в парі з ароматикою самого продукту.

Пробуйте SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot з чорним шоколадом / Фото Unsplash

Нагороди: їх у цього вина величезна кількість. Різні вінтажі SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot за останні кілька років зібрали 14 нагород від авторитетних міжнародних дегустаційних конкурсів.

"Золотом", "сріблом", "бронзою" та нагородою commended SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot відзначили Міжнародний дегустаційний конкурс "MUNDUS VINI" (Німеччина), Challenge International du Vin (Франція), San Francisco International Wine Competition (США), International Wine Challenge (Велика Британія), Decanter World Wine Awards (Велика Британія), International Wine & Spirit Competition (Велика Британія), Los Angeles International Wine Competition (США), San Francisco International Wine Competition (США) і Concours Mondial de Bruxelles (Бельгія).

Придбати це вино можна в інтернет-магазині SHABO.