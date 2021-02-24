Знаете ли вы, какие сорта винограда считаются самыми популярными в мире? Скорее всего, ответ вам известен: конечно же, это Каберне Совиньон и Мерло, главные сорта великого французского винного региона Бордо, произрастающие в данный момент практически во всех винодельческих странах мира.

Каберне Совиньон – самый распространенный технический сорт винограда в мире. Не бойтесь слова "технический" — оно означает, что из этого винограда производят вино, в отличие от столовых сортов, которые употребляют в пищу. Столовые сорта более сочные и приятные на вкус, но именно из этих сортов винограда получить качественное вино невозможно. Для производства вина подходят только технические сорта.

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Свою популярность сорт Каберне Совиньон приобрел вполне заслуженно. Вино из него получается превосходное: мощное, насыщенное, ягодно-фруктовое, способное долго храниться и со временем улучшать свои ароматические вкусовые качества.

На втором месте по распространению в мире – Мерло. Его название переводится с окситанского (древнего языка юга Франции) как "молодой чёрный дрозд" – может, из-за темно-сизого цвета лозы, а может – из-за любви этих птиц полакомиться его ягодами. Ягоды у Мерло более крупные, с относительно тонкой кожицей и насыщенность по цвету более яркая, по сравнению с Каберне Совиньоном. Вино получается мощное, больше фруктово-ягодного направления, с очень большим потенциалом к бутылочной выдержке при правильном подходе.

Каберне Совиньон и Мерло – дуэт, который составляет основу так называемого "Бордосского бленда" и обязательно присутствует во всех купажированных винах Бордо. Этот дуэт может быть дополнен рядом других красных сортов, растущих в регионе, однако Каберне Совиньон и Мерло присутствуют в бленде по умолчанию. Понятие "Бордоский бленд" не относится к официальной классификации вин. Скорее, это некий профессиональный жаргон, который, хотя и не используется на этикетках, но иногда встречается на контр-этикетках и часто употребляется сомелье и винными экспертами. Поэтому вы можете запомнить это словосочетание и удивить им друзей при случае!

Каберне Совиньон и Мерло прекрасно дополняют друг друга. Хотите попробовать? Предлагаем вам продегустировать SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot.

Фото SHABO

Сорт: купаж SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot создан из европейских сортов Каберне Совиньон и Мерло. Лозы этих сортов были завезены из Европы и высажены на наиболее ценных участках терруара Шабо, прекрасно проявляя себя в местных условиях. Виноград, из которого создаются вина в коллекции Grande Reserve, собирают вручную и в течение 15 минут с момента сбора рефрижераторами доставляют с виноградников в цеха для переработки. Все грозди проходят два этапа сортировки, чтобы избежать попадания некачественных или недозрелых ягод в чан. Переработка винограда производится с трёхэтапной сортировкой каждой ягоды. Перерабатывают виноград на самом современном оборудовании с точным контролем температуры, что очень важно для получения и сохранения его сортовой ароматики. Далее – брожение: его проводят в дубовых чанах, также обязательно контролируя температуру в процессе. Этот процесс происходит в отделении микровиноделия SHABO – здесь виноделы работают над винами из премиальных коллекций бренда.

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Брожение проходит в дубовых чанах / Фото SHABO

Отделение микровиноделия / Фото SHABO

Стиль: тихое сухое красное вино, выдержанное в дубовых французских барриках не менее 10 месяцев. Лимитированная коллекция (от 2000 до 5000 бутылок в рамках одного винтажа). Это вино имеет хороший потенциал бутылочной выдержки (не менее 5-7 лет) и вполне достойно того, чтобы быть заложенным в энотеку.

Цвет: насыщенно-красный с рубиновым оттенком

Аромат: в нем чувствуются роскошные оттенки спелых темных фруктов (вишня, черника, слива, черная смородина) с идеально интегрированными дубовыми тонами (немного ванили, деликатные нотки шоколада).

Вкус: полнотелое, округлое и сбалансированное вино, с ощутимыми элегантными танинами, облагороженными выдержкой, и приятным, длительным послевкусием.

Общее впечатление: благородство, изысканность, комплексность, баланс. Вино, достойное внимательной и вдумчивой дегустации. Порадует коллекционеров.

Рекомендуемая температура подачи: избегайте переохлаждения! Оптимальная температура подачи для насыщенных выдержанных красных вин, в том числе и для SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot – от +16 С до +18 С. Бокал – конечно же, классический Бордо.

"Бордосский" бокал / Фото Riedel

Рекомендованные гастрономические сочетания: к серьезному вину требуется серьезная гастрономия, считают эксперты SHABO. Grande Reserve Cabernet-Merlot насыщено танинами, которые прекрасно дополняют вкус мясных блюд, а большое количество содержащихся в нем антиоксидантов хорошо расщепляет животные жиры.

Лучшей парой к этому вину станет красное мясо — дичь, говядина. Идеально подойдет стейк прожарки rare или medium-rare.

Стейк medium-rare хорошо сочетается с Каберне-Мерло​ / Фото istockphoto

Красное вино и сыр – это классика, и без нее никуда. Прекрасный дуэт с SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot составят выдержанные сыры, например, Грюйер, Манчего, Чеддер, Пармезан.

В пару к Каберне-Мерло попробуйте зрелые сыры​ / Фото Unsplash

В пару к Каберне-Мерло попробуйте выдержанный Грюйер / Фото Unsplash

Если хотите поэкспериментировать со своими рецепторами, попробуйте SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot с черным шоколадом или шоколадным десертом. Важно, чтобы он не был слишком сладким. Деликатные ноты шоколада, присутствующие в ароматике этого вина, прекрасно сыграют в паре с ароматикой самого продукта.

Пробуйте SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot с черным шоколадом / Фото Unsplash

Награды: их у этого вина огромное количество. Разные винтажи SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot за последние несколько лет собрали 14 наград от авторитетных международных дегустационных конкурсов.

"Золотом", "серебром", "бронзой" и наградой commended SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot отметили Международный дегустационный конкурс "MUNDUS VINI" (Германия), Challenge International du Vin (Франция), San Francisco International Wine Competition (США), International Wine Challenge (Великобритания), Decanter World Wine Awards (Великобритания), International Wine&Spirit Competition (Великобритания), Los Angeles International Wine Competition (США), San Francisco International Wine Competition (США) и Concours Mondial de Bruxelles (Бельгия).

Приобрести это вино можно в интернет-магазине SHABO.