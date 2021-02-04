Візитна картка: SHABO Grande Reserve Saperavi

Сапераві – один з найвідоміших червоних сортів винограду Грузії, а сухе вино з нього є класикою грузинського виноробства. Це одне з тих вин, які представляють Грузію в усьому світі. Завдяки своїм винятковим якостям – яскравій ароматиці, насиченому смаку, характерному післясмаку, гастрономічності – Сапераві набув популярності в багатьох країнах, включаючи Україну.

Джерело: 24 канал

Однією з компаній, що виробляють вина з сорту Сапераві в Україні, є виноробна компанія SHABO. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з дивовижним вином з лімітованої колекції тихих сухих вин SHABO – Grande Reserve Saperavi. Дегустуємо, ділимося враженнями, отримуємо задоволення!

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Сорт: Сапераві. SHABO Grande Reserve Saperavi створено з винограду, що росте в Кахетії – знаменитому виноробному регіоні Грузії. Саме тут, в селі Вачнадзіані (зона Мукузані), розташовані виноградники загальною площею понад 48 га, що належать родині Іукурідзе – засновникам компанії SHABO. Виноградники Сапераві займають близько 38 га, саме тут був зібраний виноград для виготовлення цього вина.

У 2016 році в SHABO був закладений власний виноградник сорту Сапераві. Тому в найближчих планах компанії – виробництво Сапераві вже з винограду, вирощеного в Україні, в теруарі Шабо.

Стиль вина: витримане червоне тихе вино. За стилістикою його можна віднести до "теруарних" – воно створене з добірного винограду, в якому яскраво виражені не тільки сортові характеристики, але і теруарні особливості регіону Кахетії.

Вина з колекції тихих червоних SHABO Grande Reserve проходять витримку у французьких дубових баріках не менше 12 місяців, а потім – додаткову витримку в пляшках. SHABO Grande Reserve Saperavi, як і багато інших вин з колекції SHABO Grande Reserve, має великий потенціал пляшкової витримки і рекомендовано для колекціонування і закладки в енотеку.

На всіх етапах виробництва вин колекції Grande Reserve контроль якості здійснюють міжнародні експерти SARL Derenoncourt (Франція), і, звичайно ж, Saperavi – не виняток. Виробництво цього вина також контролюють експерти з Грузії.

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Колір: насичено червоний з фіолетовим відтінком.

Аромат: інтенсивний, з яскраво вираженими нотами темних ягід – ожини, чорниці, лохини. Також в ньому відчувається характерний для Сапераві аромат фіалки. Ягідно-квіткова ароматика цього вина добре збалансована елегантними тонами витримки.

Смак: в смаку, як і в ароматі, це вино – потужне, повнотіле, з виразними танінами, інтенсивність яких згладжена тривалою витримкою, з довгим і приємним післясмаком. Сапераві радує нас темними фруктами і ягодами, квітами і прянощами.

Загальне враження: прекрасно збалансоване, структуроване, елегантне, благородне вино з яскравим характером і прекрасним потенціалом до пляшкової витримки.

Рекомендована температура подачі: як і інші витримані, насичені червоні, рекомендуємо подавати SHABO Grande Reserve Saperavi при температурі від +16 до +18 градусів Цельсія. І насолоджуватися ароматом, що розкривається у вашому келиху.

Фото SHABO

Гастрономічні поєднання: до грузинського сорту, звичайно ж, страви з баранини, запеченої, тушкованої, приготовленої на грилі. Тут справжнє роздолля для кавказької і близькосхідної кухні. До цього вина також чудово підійдуть яловичина (тушкована або стейки) і запечена качка.

Тушкована баранина – прекрасна пара до цього вина / Фото Pexels

Для тих, хто не їсть м'яса, або як доповнення до м'ясних страв в супроводі SHABO Grande Reserve Saperavi, пропонуємо овочі, приготовані на мангалі.

Прекрасний дует – SHABO Grande Reserve Saperavi і витримані, пряні тверді сири: Пармезан, Грюйер, Манча або Чедер.

Тверді сири чудово пасують до цього вина / Фото freepik

Нагороди: тут є про що поговорити. Вина SHABO Grande Reserve Saperavi різних вінтажів були відзначені 17 (!) нагородами найвідоміших і шанованих міжнародних конкурсів: Decanter World Wine Awards (Велика Британія), Decanter Asia Wine Awards (Гонконг), International Wine Challenge (Велика Британія) і Mundus Vini (Німеччина).

Нам дуже приємно, що спільна робота грузинських виноградарів і українських виноробів завоювала визнання провідних міжнародних експертів. Сподіваємося, ви так само гідно оціните це унікальне вино!

SHABO Grande Reserve Saperavi можна придбати в провідних торгових мережах України, а також купити в один клік в інтернет-магазині SHABO.