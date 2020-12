Друзі, настав ідеальний момент для того, щоб представити вам ще одне виняткове ігристе вино, вироблене компанією SHABO: зустрічайте Vaja Grand Cru Extra Brut!

Це ігристе – справжній рекордсмен за міжнародними нагородами. SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut було відзначено кількома золотими і срібними медалями в таких авторитетних міжнародних конкурсах, як Decanter World Wine Awards (Велика Британія), Los Angeles International Wine Competition (США), International Wine & Spirit Competition (Велика Британія), The Global Sparkling Wine Masters (Велика Британія), Effervescents du Monde (Франція), Mundus Vini (Німеччина), Wine and Spirits Wholesalers of America Wine Tasting Competition (США), а також – кількома нагородами Commended від International Wine Challenge (Велика Британія).

Читайте також: Візитна картка: SHABO Classic Brut

Ну що ж, ігристе-рекордсмен обов'язково заслуговує вдумливої ​​дегустації. Обговорімо це вино.

Сорт: SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut створено з власного винограду теруару Шабо, сорт Шардоне. Виноградні лози цього істинно шампанського сорту були придбані в Європі з урахуванням особливостей ґрунтів Шабо і висаджені на високоцінних мініділянках теруару.

Стиль вина: SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut виготовлений за класичною французькою технологією. Примітно, що вперше ця технологія була застосована в Шабо ще в 19 столітті, за часів швейцарських переселенців. Для виробництва ексклюзивної колекції класичних ігристих вин Vaja Grand Cru відбираються тільки видатні купажі вин з величезним потенціалом для подальшої витримки, які попередньо пройшли процес бродіння. Потім витримки протягом 6 місяців у французьких дубових баріках, оснащених системою регулювання і контролю температури. Шампанізація здійснюється безпосередньо в пляшках, після чого проводиться витримка на тонкому дріжджовому осаді 7 років. Для ігристого вина Extra Brut характерний non-dosage, тобто вміст цукру тут рівний практично нулю (менше ніж 3 г на 1 літр). Контроль якості для цього ігристого, як і для всіх вин SHABO Vaja Grand Cru, здійснюють експерти SARL Derenoncourt (Франція) і Institut Oenologique De Champagne (Франція, Шампань).

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO

Колір: яскравий світло-солом'яний, перляж стриманий і елегантний.

Аромат: в ароматі – бріош, вершки, ваніль і хлібна скоринка. Радують свіжі ноти білих фруктів – груша, яблуко. Чітко відчуваються мінеральні ноти.

Смак: освіжаючий, округлий, домінують тони білих фруктів, післясмак освіжаючий, тривалий і приємний.

Загальне враження: свіже, збалансоване, глибоке і комплексне вино.

Фото: SHABO

Своїми враженнями про SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut ділиться Євгенія Ніколайчук, одна з провідних винних експерток країни, співвласниця мережі Like a local's wine bar, викладачка WSET і Winestart, авторка винної гри Winespiration:

Суб'єктивно – це одне з найкращих ігристих в Україні. І, знову ж, суб'єктивно, я віддам перевагу цьому українському ігристому, ніж умовному французькому Cremant. Якщо описати це вино одним словом, то точно підійде "елегантність". Якщо описувати настрій цього ігристого, то "дуже хочеться одягнути вечірнє плаття, нафарбувати яскраво губи і прогулюватися з келихом якою-небудь червоною доріжкою". Особливе вино для особливих подій з особливими людьми!

Євгенія Ніколайчук/ Фото Like a local’s wine bar

Як і з чим краще вживати SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut?

Рекомендована температура подачі: від +8 С до +10 С.

Як найкраще дегустувати і з чим найкраще поєднувати це вино? Ігристі прийнято вважати ідеальним аперитивом, і це твердження абсолютно правильне. Однак варто звернути увагу на те, що Vaja Grand Cru Extra Brut, як і всі класичні ігристі, дуже гастрономічне: воно стане гідним супроводом до вишуканого обіду або вечері в якості основного вина.

Рекомендовані поєднання: прекрасною парою до SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut стануть страви з дикої птиці або курка на грилі з цитрусовим соусом.

Чудовий варіант – прісноводна біла риба з ніжним вершковим соусом і, звичайно ж, устриці, червона і чорна ікра.

Чорна ікра прекрасно пасуватиме до ігристого/ Фото Getty Images

Ще один чудовий варіант – поєднання ігристого з устрицями / Фото Pexels

Ідеальний дует – страви з трюфелем: його складний, пряний аромат цікаво відтіняє вершкові та здобні ноти в ароматиці цього ігристого.

Паста з темним трюфелем/ Фото Pexels

Також рекомендуємо насолоджуватися SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut з твердими сирами (Сomté, Еmmental, пармезан) і фруктами – виноградом, грушами тощо.

Придбати ігристе вино SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut можна в онлайн-магазині SHABO.