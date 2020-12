Друзья, настал идеальный момент для того, чтобы представить вам еще одно исключительное игристое вино, произведенное компанией SHABO: встречайте Vaja Grand Cru Extra Brut!

Это игристое — настоящий рекордсмен по международным наградам. SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut было удостоено нескольких золотых и серебряных медалей в таких авторитетных международных конкурсах, как Decanter World Wine Awards (Великобритания), Los Angeles International Wine Competition (США), International Wine & Spirit Competition (Великобритания), The Global Sparkling Wine Masters (Великобритания), Effervescents du Monde (Франция), Mundus Vini (Германия), Wine and Spirits Wholesalers of America Wine Tasting Competition (США), а также — несколько наград Commended от International Wine Challenge (Великобритания).

Ну что же, игристое-рекордсмен обязательно заслуживает вдумчивой дегустации. Давайте обсудим это вино.

Сорт: SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut создано из собственного винограда терруара Шабо, сорт Шардоне. Виноградные лозы этого истинно шампанского сорта были приобретены в Европе с учетом особенностей почв Шабо и высажены на высокоценных мини-участках терруара.

Стиль вина: SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut изготовлен по классической французской технологии. Примечательно, что впервые эта технология была применена в Шабо еще в 19 веке, во времена швейцарских переселенцев. Для производства эксклюзивной коллекции классических игристых вин Vaja Grand Cru отбираются только выдающиеся купажи вин с огромным потенциалом для дальнейшей выдержки, предварительно прошедших процесс брожения. Затем выдержки в течение 6 месяцев во французских дубовых барриках, оснащенных системой регулирования и контроля температуры. Шампанизация осуществляется непосредственно в бутылках, после чего проводится выдержка на тонком дрожжевом осадке 7 лет. Для игристого вина Extra Brut характерен non-dosage, то есть содержание сахара здесь равно практически нулю (менее 3 г на 1 литр). Контроль качества для этого игристого, как и для всех вин SHABO Vaja Grand Cru, осуществляют эксперты SARL Derenoncourt (Франция) и Institut Oenologique De Champagne (Франция, Шампань).

Цвет: яркий светло-соломенный, перляж сдержанный и элегантный.

Аромат: в аромате — бриошь, сливки, ваниль и хлебная корочка. Радуют свежие ноты белых фруктов — груша, яблоко. Отчетливо чувствуются минеральные ноты.

Вкус: освежающий, округлый, доминируют тона белых фруктов, послевкусие освежающее, длительное и приятное.

Общее впечатление: свежее, сбалансированное, глубокое и комплексное вино.

Фото: SHABO

Своими впечатлениями о SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut делится Евгения Николайчук, одна из ведущих винных экспертов страны, совладелица сети Like a local’s wine bar, преподаватель WSET и Winestart, автор винной игры Winespiration:

Субъективно — это одно из лучших игристых в Украине. И, снова же, субъективно, предпочту это украинское игристое условному французскому Cremant.

Если описать это вино одним словом, то точно подойдёт "элегантность". Если описывать настроение этого игристого, то "очень хочется надеть вечернее платье, накрасить ярко губы и прогуливаться с бокалом по какой-нибудь красной дорожке". Особенное вино, для особенных событий с особенными людьми!

Евгения Николайчук/ Фото Like a local’s wine bar

Как и с чем лучше употреблять SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut?

Рекомендуемая температура подачи: от +8 С до +10 С.

Как лучше всего дегустировать и с чем лучше всего сочетать это вино? Игристые принято считать идеальным аперитивом, и это утверждение абсолютно верно. Однако стоит обратить внимание на то, что Vaja Grand Cru Extra Brut, как и все классические игристые, очень гастрономично: оно станет достойным сопровождением к изысканному обеду или ужину в качестве основного вина

Рекомендованные сочетания: прекрасной парой к SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut станут блюда из дикой птицы или курица на гриле с цитрусовым соусом.

Отличный вариант — пресноводная белая рыба с нежным сливочным соусом и, конечно же, устрицы, красная и черная икра.

Черная икра прекрасно подойдет к игристому/ Фото Getty Images

Еще один отличный вариант – сочетания игристого с устрицами / Фото Pexels

Идеальный дуэт — блюда с трюфелем: его сложный, пряный аромат интересно оттеняет сливочные и сдобные ноты в ароматике этого игристого.

Паста с темным трюфелем/ Фото Pexels

Также рекомендуем наслаждаться SHABO Vaja Grand Cru Extra Brut с твердыми сырами (Сomté, Еmmental, пармезан) и фруктами — виноградом, грушами и т д.

