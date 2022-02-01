Вони порвалися: кумедна халепа дівчини на побаченні насмішила мільйони людей

Дівчина розповіла про одне з найневдаліших побачень у своєму житті. Вона одягнула шкіряні штани, щоб здивувати хлопця, але гірко про це пошкодувала.

Відповідне відео опублікували на тікток-сторінці додатку для знайомств try_fourplay. Всього за чотири дні ролик набрав понад 4 мільйони переглядів. Лише погляньте на цю неприємну невдачу – таке нікому не побажаєш!

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Штани трішки підвели дівчину

Американка переписувалася з потенційним хлопцем у додатку Fourplay, після чого домовилася з ним погуляти. На побачення дівчина одягнула сірий светрик, ефектні ботфорти, але головною родзинкою були чорні шкіряні штанці.

Пара весело провела час, але наприкінці блогерка була дуже розчарованою. Підвели ті ж штанці!

Коли думала, що шкіряні штанці мають прекрасний вигляд, але вийшло щось не дуже. Хлопець спершу нічого не зауважив, але в кінці побачення осоромив мене. Він заслуговує на тюрму через це, – написала дівчина.

Після побачення блогерка зняла на відео, що сталося з її штанами. Вони порвалися в районі сідниць – там звисало величезна кількість тканини. Найприкріше те, що дівчина проходила так цілий день серед людей. Але ніхто так і не попередив її про незручну халепу.

Повне відео можете переглянути нижче

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Історія добряче насмішила користувачів тіктоку. Виявляється, що у багатьох людей траплялися схожі ситуації. Ось кілька кумедних історій з коментарів: