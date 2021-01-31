Бджолиний віск – це цінний продукт, який з давніх часів широко використовується для виготовлення свічок, лікувальних мазей, бальзамів, косметичних засобів. Сучасні ж майстри створюють цілі воскові скульптури! Добірка оригінальних свічок – у нашому матеріалі.