Восковые свечи как произведение искусства: поразительная подборка
Пчелиный воск – это ценный продукт, который с давних времен широко используется для изготовления свечей, лечебных мазей, бальзамов, косметических средств. Современные же мастера создают целые восковые скульптуры! Подборка оригинальных свечей – в нашем материале.
Источник: 24 канал
В социальных сетях можно найти множество крутых работ мастеров. Некоторые из этих свечей выглядят настолько реалистично, что хочется съесть!
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Свечи как десертики
Ароматные и простые
Романтические
Такие свечи точно станут украшением романтического ужина.
Фантастическое море
Свечи в форме фруктов
Ориганильни восковые свечи
Различные фигуры
Такие свечи станут идеальным дополнением к любому интерьеру.
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