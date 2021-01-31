Воскові свічки як витвір мистецтва: вражаюча добірка

31 січня 2021 , 07:18
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Бджолиний віск – це цінний продукт, який з давніх часів широко використовується для виготовлення свічок, лікувальних мазей, бальзамів, косметичних засобів. Сучасні ж майстри створюють цілі воскові скульптури! Добірка оригінальних свічок – у нашому матеріалі.

Джерело: 24 канал

У соціальних мережах можна знайти безліч крутих робіт майстрів. Деякі з цих свічок виглядають настільки реалістично, що хочеться з'їсти!

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Свічки як десертики

Ароматні та прості

Романтичні

Такі свічки точно стануть прикрасою романтичної вечері.

Фантастичне море

Свічі у формі фруктів

Ориганільні воскові свічки

Різноманітні фігури

Такі свічки стануть ідеальним доповненням до будь-якого інтер'єру.